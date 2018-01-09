Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Игроки и тренеры «Химок» оштрафованы за результаты последних матчей
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов провел собрание с игроками и тренерским штабом, сообщает официальный сайт клуба.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов провел собрание с игроками и тренерским штабом, сообщает официальный сайт клуба.
Во время разговора руководитель объявил, что игроки, тренерский штаб, персонал и весь менеджмент клуба оштрафованы на 50 процентов от месячной зарплаты.
Такое решение было принято вследствие последних результатов команды. Подмосковный клуб проиграл три встречи из последних пяти проведенных.