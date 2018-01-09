Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Елена Захарова показала детскую дочери
"Это было что-то невообразимое": Путин о зацепившей его новости
Как Светлана Ходченкова выглядит без макияжа
Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур3
Барыс1
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал2
Югра1
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Лада
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Трактор
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл ЛивзОТ2
Коламбус Блю Джэкетс3
Все события
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
В первом сборе «Спартака» примут участие 27 футболистов
«Ливерпуль» готов продать форварда
Поклонники осудили Тину Канделаки за неопрятный внешний вид
Кейт Миддлтон в меховой шапке пришла на воскресную службу
10 советов, которые помогут распознать обман в статьях о здоровье
Названа опасность дневного сна
«Нехватка мужчин в России»: СМИ узнали о «брачных турах» из Китая
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
8Загитова и другие триумфаторы ЧР по фигурному катанию
13:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игроки и тренеры «Химок» оштрафованы за результаты последних матчей

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов провел собрание с игроками и тренерским штабом, сообщает официальный сайт клуба.

Источник: РИА "Новости"

Во время разговора руководитель объявил, что игроки, тренерский штаб, персонал и весь менеджмент клуба оштрафованы на 50 процентов от месячной зарплаты.

Такое решение было принято вследствие последних результатов команды. Подмосковный клуб проиграл три встречи из последних пяти проведенных.

Скандал в Казани. Что на самом деле происходит в "Рубине"
В первом сборе «Спартака» примут участие 27 футболистов
«Ливерпуль» готов продать форварда
Три английских клуба хотят заполучить игрока «Ромы»
Топ-10 самых дорогих футболистов планеты
Гол Овечкина признан лучшим моментом россиян на прошедшей неделе
Тренер «Зенита» не исключил перехода на работу в сборную Италии
Агент: Форвард «Локомотива» не против возвращения в «Лилль»
Новости
Авто
Hyundai представила кроссовер, который боится сильных морозов На выставке потребительской электроники CES-2018 Hyundai презентовала серийный водородный кроссовер Nexo
Hi-Tech
iPhone SE 2 получит необычную функцию Цена устройства составит около 400 долларов
Кино
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус» Триумф женщин, черные наряды звезд и другие яркие моменты премии «Золотой глобус 2018» — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Как носить вещи из вельвета и бархата Подчеркнуто декоративный, невероятно фактурный и очень капризный вельвет, равно как и бархат, требует особого обращения.
Дети
Елена Захарова показала детскую дочери Актриса поделилась с поклонниками трогательным снимком.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь