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8 января, источник: Vesti.kz

Кульчиков ответил на вопрос, нужно ли закрывать баскетбольную «Астану»

Баскетбольная «Астана» не выполняет поставленных перед началом сезона задач. В Единой лиге ВТБ команда занимает предпоследнее, 12-е место, проиграв девять встреч из 11. Сейчас задача по выходу в плей-офф кажется уже фантастической. О проблемах «Астаны» и ситуации в казахстанском баскетболе в целом рассказал исполнительный директор Президентского клуба «Астана» Аманбек Кульчиков.

«Баскетбольная «Астана» — это всегда больная тема. Каждый сезон мы слышим от общественности и СМИ такие вопросы: не закрыть ли команду с такими результатами? Какой толк платить «миллионы» легионерам, которые в итоге играют спустя рукава? Все равно баскетбол Казахстану не нужен.

Я могу понять это возмущение. Отчасти я его даже разделяю. Этому тренерскому штабу «Астаны» мы постарались создать все условия и связывали с ним определенные ожидания. Но сначала нужно понимать, как устроена система в казахстанском баскетболе и в «Астане» в частности. Точнее нужно поговорить об отсутствии системы как таковой.

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Начнем с того, что миллионы легионерам в «Астане» никто не платит. Сейчас бюджет «Астаны» в разы сокращен, по сравнению с 2015-м годом. Но даже при таких деньгах в прошлом году мы играли в плей-офф и смогли открыть Академию баскетбола. Сейчас в Единой Лиге ВТБ у нас, возможно, самый скромный бюджет, или один из таковых. Но проблема на самом деле не в текущей комплектации состава, а точнее, не только в ней.

Мы должны четко осознавать, что Казахстан пока остается не самым привлекательным местом для работы сильных европейских тренеров или перспективных американских баскетболистов. Еще до того, как мы успеваем озвучить условия приглашения в команду, потенциальный новичок автоматически при слове «Казахстан» поднимает «ценник» на свои услуги в два-три раза.

Плюс «Астана» остается единственной командой в семье Президентского клуба, контракты в которой не подписываются на несколько сезонов. Генеральным спонсором клуба мы поставлены в такие условия, что не можем заключать долгосрочные соглашения с баскетболистами. Сейчас мы вошли с командой в 2018-й год, а бюджета на этот год у нас нет. Вы думаете, это уникальная ситуация? Нет, мы так живем каждый сезон — находимся в подвешенном состоянии.

Сильные легионеры и тренеры не едут в Казахстан на контракт сроком на один сезон. Поставьте себя на место такого баскетболиста. Тебе 22−23 года, ты можешь заиграть в Европе или США, но тебя зовут в далекий Казахстан, где предлагают только один сезон. А что дальше? А вдруг травма? Выпадешь на полгода, после чего тебя «выпрут» на улицу. Конечно, любой здравомыслящий человек выберет более стабильные условия, пусть и более плохие по оплате.

Это к вопросу об отсутствии той самой системы в казахстанском баскетболе. Мы не можем планировать развитие клуба на несколько лет, игроки, которые есть у нас — также это чувствуют и играют «на чемоданах». Можно ли их судить за это? Отчасти да — они профессионалы и должны всегда выкладываться на 100 процентов. Но с другой стороны, у нас действительно каждый год состав обновляется процентов на 50. Нет наигранных связей, нет командного духа, да и откуда ему при такой текучке взяться?

Сейчас болельщики требуют отставки тренерского штаба. Но опять же — до конца сезона осталось всего четыре месяца. Переговоры, которые мы ведем, уже обречены на провал — никто не будет брать на себя ответственность за результат в оставшийся период, учитывая, что материал, с которым ему придется работать, ему абсолютно незнаком. А на больший, чем четыре месяца срок, как я уже говорил, приглашать специалиста мы не можем.

При этом, если вы спросите — нужно ли закрывать баскетбольную «Астану», я категорически отвечу: «Нет»! Сейчас «Астана» — это базовый клуб сборной. Причем не только игроками, но и менеджментом, врачами и массажистами. Именно ресурсы «Астаны» сейчас позволяют нашей национальной команде успешно вести отбор за попадание на чемпионат мира. Скажете, это ерунда? Да, уровень азиатского баскетбола ниже европейского и тем более американского. Но географически мы тут — наша задача стать грандом здесь.

Вы скажете — какая разница, если баскетбол в Казахстане в принципе не интересен. Тут я с вами тоже поспорю и у меня есть аргумент, даже два. У баскетбола в Казахстане есть своя история и традиции. Не нужно, забывать, что первым олимпийским чемпионом — казахом у нас стал именно баскетболист Алжан Жармухамедов — в составе сборной СССР он выиграл Олимпиаду 1972 года.

В прошлом году мы открыли Академию баскетбола при Назарбаев Университете, где сразу после объявления о запуске стало обучаться порядка 300 детей. Кстати, огромное спасибо Университету, который позволил открыть у себя Академию на безвозмездной основе.

И тем не менее, больше взять сейчас мы не можем — так как своей площадки у нас нет и мы просто ограничены своей «пропускной способностью». Ладно, академия — у главной команды нет своей собственной площадки. Нам стыдно, но мы вынуждены продолжать играть на велотреке. Отсутствие полноценной инфраструктуры — это также большой тормоз в развитии команды.

При этом наши телефоны постоянно обрываются — сейчас в очереди на обучение стоят больше 400 детей. Сегодня они дети, а завтра игроки дублирующего состава, послезавтра — основа «Астаны» и сборной. При всех проблемах наших главных команд — «Астаны» и сборной, дети хотят идти и тренироваться.

Да, сейчас чемпионат Казахстана по баскетболу переживает упадок. В Национальной лиге играет несколько команд, нет нормального плотного календаря, нет достойной конкуренции. Соответственно и у «Астаны» нет игрового ритма. Если бы клуб всегда был в тонусе, то и результаты были бы в Единой лиге ВТБ совсем другими. По хорошему, только в «Астане» сейчас могут выходить на приличный уровень местные баскетболисты — только у них есть возможность набираться опыта у сильных легионеров и в матчах против сильных российских и европейских команд. «Астана» — это не частный бизнес проект — это клуб, который тянет вперед весь баскетбол. «Убить» ее сегодня — значит поставить крест на всем казахстанском баскетболе.

Причем «Астана» выполняет такую роль не только в баскетболе — велокоманда — это основа сборной, аналогичная ситуация в «Барысе». Да и из футбольной «Астаны» в национальной команде на первых ролях играют сразу несколько человек.

Да, у баскетбольной «Астаны» очень много проблем — некоторые я озвучил, но нельзя убивать то, во что вложено столько сил, а над проблемами мы обязательно будем работать, — рассказал Кульчиков.

Добавим, что 15 января столичные баскетболисты примут рижский ВЭФ.

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