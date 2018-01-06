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«Химки» победили «Бамберг» в матче баскетбольной Евролиги
ТАСС, 6 января. «Химки» одержали победу над немецким «Бамбергом» со счетом 74:70 в гостевом матче баскетбольной Евролиги.
ТАСС, 6 января. «Химки» одержали победу над немецким «Бамбергом» со счетом 74:70 в гостевом матче баскетбольной Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 28 очков. В составе «Бамберга» больше всех очков набрал легкий форвард Дорелл Райт (20).
«Химки» занимают седьмое место, выиграв девять матчей из 16. «Бамберг» — 13-й с шестью победами.
В следующем матче 11 января «Бамберг» сыграет в гостях с израильским «Маккаби», «Химки» примут мадридский «Реал».