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11:36 (мск), источник: ТАСС

«Химки» победили «Бамберг» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 6 января. «Химки» одержали победу над немецким «Бамбергом» со счетом 74:70 в гостевом матче баскетбольной Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 28 очков. В составе «Бамберга» больше всех очков набрал легкий форвард Дорелл Райт (20).

«Химки» занимают седьмое место, выиграв девять матчей из 16. «Бамберг» — 13-й с шестью победами.

В следующем матче 11 января «Бамберг» сыграет в гостях с израильским «Маккаби», «Химки» примут мадридский «Реал».

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