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5 января, источник: ТАСС

ЦСКА проиграл «Барселоне» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 5 января. Российский баскетбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от испанской «Барселоны» со счетом 72:85 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал французский форвард армейцев Нандо де Коло, в его активе 23 очка.

Армейцы проиграли четвертый матч за 16 туров регулярного чемпионата Евролиги и продолжают лидировать в турнирной таблице. Главный конкурент ЦСКА в регулярном первенстве, греческий «Олимпиакос», свой первый матч второго круга проведет в пятницу на своем паркете против итальянского «Милана». «Барселона» одержала шестую победу в 16 встречах и занимает 13-е место.

Месяц назад команды уже встречались в Москве, в первый день декабря ЦСКА победил «Барселону» со счетом 92:78. В следующем матче ЦСКА 11 января в гостях сыграет с «Миланом», «Барселона» в тот же день также на выезде проведет матч против греческого «Панатинаикоса».

5 января свою встречу 16-го тура проведут «Химки» — в гостях против «Бамберга» из Германии.

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