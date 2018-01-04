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18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
10:21 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграет с «Барселоной» в матче Евролиги

ТАСС, 4 января. Российский баскетбольный ЦСКА сыграет в четверг в гостях с испанской «Барселоной» в стартовом матче второго круга Евролиги. Армейцы завершили первую половину регулярного сезона единоличными лидерами, тогда как испанский клуб расположился лишь на 13-м месте.

Источник: ИТАР-ТАСС

В баскетбольной Евролиге не запланирован новогодний перерыв, так что предыдущие матчи команды провели в конце прошлой недели. ЦСКА 29 декабря также сыграл в Испании, с большим трудом победив «Басконию» из Витории — 90:81, совершив решающий спурт в четвертой четверти (20:9). Этот успех позволил армейцам завершить первый круг на первом месте, учитывая, что главный конкурент греческий «Олимпиакос» проиграл в гостях литовскому «Жальгирису».

«Барселона» в конце минувшего года одержала важную победу в гостях над подмосковными «Химками» (79:65), сохранив надежду на перелом непростой турнирной ситуации в новом году. Первый круг «Барселона» завершила на 13-м месте, в 15 матчах одержав лишь пять побед, однако шансы на выход в четвертьфинал у одного из самых популярных испанских клубов еще сохраняются.

Год назад «Барселона» осталась лишь на 11-м месте в Евролиге, а в чемпионате Испании впервые за 12 лет не сумела пробиться в полуфинал. Эти неудачи во многом связаны с работой греческого специалиста Георгиса Барцокаса, который после ухода из «Барселоны» возглавил «Химки».

Сито Алонсо ситуацию пока не выправил

Барцокаса же в «Барселоне» сменил 42-летний Сито Алонсо, в прошлом сезоне работавший в «Басконии». Летом команда потеряла, помимо тренерского штаба, почти весь состав, и пока Алонсо не удается вернуть «Барселоне» былую славу, хотя победа в Мытищах над «Химками» и прервала пятиматчевую серию поражений.

В Барселоне в первую очередь опасаются испанского защитника ЦСКА Серхио Родригеса, который против «Басконии» провел едва ли не лучший свой матч за армейцев, сумев переломить неудачно складывавшийся ход игры. 31-летний Родригес семь лет выступал за главного соперника «Барселоны» в чемпионате Испании — мадридский «Реал», имея большой опыт побед над каталонским клубом. В составе «Реала» Родригес трижды выиграл национальное первенство, а также Евролигу в 2015 году.

Месяц назад команды уже встречались в Москве, в первый день декабря ЦСКА победил «Барселону» со счетом 92:78.

Предстоящий матч пройдет в «Палау Блауграна» в Барселоне, начало — 23:00 мск. 5 января свою встречу 16-го тура проведут и «Химки» — в гостях против «Бамберга» из Германии.

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