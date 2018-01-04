Потеряли нервы, но не очки: у России в Топ-16 три победы из трёх
«Локо», УНИКС и «Зенит» одержали сложнейшие победы на старте второго группового этапа Еврокубка.
«Локо», УНИКС и «Зенит» одержали сложнейшие победы на старте второго группового этапа Еврокубка.
УНИКС — «АСВЕЛ» — 88:84
Команда Димитриса Прифтиса стартовала в Топ-16 с тяжелейшей домашней победой над французским «АСВЕЛом». На самом деле, УНИКС провалился только в одном игровом отрезке, но его оказалось достаточно для того, чтобы игра зашла в овертайм — Джамар Смит за мгновения до конца матча не смог принести своей команде победу в основное время броском
В итоге судьба встречи решалась на 45-й минуте: она началась с «трёхи» Колома, но дальнобойный монстр Еврокубка Джош.
Роберсон тут же нашёл симметричный ответ. И тут своё слово сказал Смит — попав со средней, защитник частично исправился за обидный промах в концовке основного времени. На этот раз УНИКСу удалось отзащищаться и отпраздновать первую победу в Топ-16 турнира.
9 января казанцы сыграют на выезде с «Лиможем», который в первом туре проиграл «Реджо Эмилии».
«Летувос Ритас» — «Зенит» — 96:98
Принципиальные соперники встретились вновь, только теперь уже не в
В итоге, матч покатился к концовке, и там «Ритас», подгоняемый полным залом, смог перегнать гостей, но потратил на это столько сил, что их не хватило на последние минуты. Шансы на победу были у обеих команд, но Евгений Валиев за несколько секунд до конца совершил решающий перехват. Времени на ответ у подопечных Римаса Куртинайтиса оставалось слишком мало — «Зенит» стартует с тяжелейшей выездной победы.
Теперь по плану принять дома «Торино», который в первом туре сенсационно переиграл «Баварию». Это будет интересно.
«Будучность» — «Локомотив-Кубань» — 62:68
«Локо» стартовал в Топ-16 в качестве единственной непобеждённой команды турнира, но в первой половине матча с «Будучностью» предстал абсолютно разобранным и создал себе множество проблем, которые героически пытался решить во второй половине.
В перерыве краснодарцы всё переосмыслили и в третьей четверти смели черногорцев с паркета, но даже это не позволило заканчивать матч в безмятежном состоянии. За полторы минуты до конца Гибсон мог бы попасть и снова вывести свою команду вперёд, но промазал, а в ответ «Будучность» получила трёху от Кулагина и фирменное попадание с поворота с зависанием от Коллинса. Последняя минута выдалась относительно спокойной, «Локо» вырвался вперёд на два владения, но нервы команда Саши Обрадовича попортила и себе, и своим болельщикам. Что ж, еврокубковый сезон для
10 января «Локо» дома примет «Тренто», который свой старт на втором групповом этапе возьмёт после окончания матча «Локомотива».