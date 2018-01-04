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10:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Потеряли нервы, но не очки: у России в Топ-16 три победы из трёх

«Локо», УНИКС и «Зенит» одержали сложнейшие победы на старте второго группового этапа Еврокубка.

Источник: РИА "Новости"

УНИКС — «АСВЕЛ» — 88:84

Команда Димитриса Прифтиса стартовала в Топ-16 с тяжелейшей домашней победой над французским «АСВЕЛом». На самом деле, УНИКС провалился только в одном игровом отрезке, но его оказалось достаточно для того, чтобы игра зашла в овертайм — Джамар Смит за мгновения до конца матча не смог принести своей команде победу в основное время броском из-под кольца.

В итоге судьба встречи решалась на 45-й минуте: она началась с «трёхи» Колома, но дальнобойный монстр Еврокубка Джош.

Роберсон тут же нашёл симметричный ответ. И тут своё слово сказал Смит — попав со средней, защитник частично исправился за обидный промах в концовке основного времени. На этот раз УНИКСу удалось отзащищаться и отпраздновать первую победу в Топ-16 турнира.

9 января казанцы сыграют на выезде с «Лиможем», который в первом туре проиграл «Реджо Эмилии».

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«Летувос Ритас» — «Зенит» — 96:98

Принципиальные соперники встретились вновь, только теперь уже не в плей-офф, как в прошлом году, а на стадии Топ-16. Но, как и тогда, битва состоялась что надо. Питерцы набрали всего 17 очков в первой четверти, и показалось, что это был не их день (такое в этом сезоне случалось — в матчах с УНИКСом и «Тренто», например), но команда Василия Карасёва вдруг воспрянула духом во второй десятиминутке и переиграла литовцев в два раза — 30:15.

В итоге, матч покатился к концовке, и там «Ритас», подгоняемый полным залом, смог перегнать гостей, но потратил на это столько сил, что их не хватило на последние минуты. Шансы на победу были у обеих команд, но Евгений Валиев за несколько секунд до конца совершил решающий перехват. Времени на ответ у подопечных Римаса Куртинайтиса оставалось слишком мало — «Зенит» стартует с тяжелейшей выездной победы.

Теперь по плану принять дома «Торино», который в первом туре сенсационно переиграл «Баварию». Это будет интересно.

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«Будучность» — «Локомотив-Кубань» — 62:68

«Локо» стартовал в Топ-16 в качестве единственной непобеждённой команды турнира, но в первой половине матча с «Будучностью» предстал абсолютно разобранным и создал себе множество проблем, которые героически пытался решить во второй половине.

В перерыве краснодарцы всё переосмыслили и в третьей четверти смели черногорцев с паркета, но даже это не позволило заканчивать матч в безмятежном состоянии. За полторы минуты до конца Гибсон мог бы попасть и снова вывести свою команду вперёд, но промазал, а в ответ «Будучность» получила трёху от Кулагина и фирменное попадание с поворота с зависанием от Коллинса. Последняя минута выдалась относительно спокойной, «Локо» вырвался вперёд на два владения, но нервы команда Саши Обрадовича попортила и себе, и своим болельщикам. Что ж, еврокубковый сезон для красно-зелёных тоже начинался нелегко — триллером с «Лиможем», после чего всё успокоилось. Может быть, так случится и в этот раз?

10 января «Локо» дома примет «Тренто», который свой старт на втором групповом этапе возьмёт после окончания матча «Локомотива».

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