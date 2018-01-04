Потеряли нервы, но не очки: у России в Топ-16 три победы из трёх

Источник: РИА "Новости"

УНИКС — «АСВЕЛ» — 88:84

Команда Димитриса Прифтиса стартовала в Топ-16 с тяжелейшей домашней победой над французским «АСВЕЛом». На самом деле, УНИКС провалился только в одном игровом отрезке, но его оказалось достаточно для того, чтобы игра зашла в овертайм — Джамар Смит за мгновения до конца матча не смог принести своей команде победу в основное время броском из-под кольца.

В итоге судьба встречи решалась на 45-й минуте: она началась с «трёхи» Колома, но дальнобойный монстр Еврокубка Джош.

Роберсон тут же нашёл симметричный ответ. И тут своё слово сказал Смит — попав со средней, защитник частично исправился за обидный промах в концовке основного времени. На этот раз УНИКСу удалось отзащищаться и отпраздновать первую победу в Топ-16 турнира.

9 января казанцы сыграют на выезде с «Лиможем», который в первом туре проиграл «Реджо Эмилии».

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«Летувос Ритас» — «Зенит» — 96:98

Принципиальные соперники встретились вновь, только теперь уже не в плей-офф, как в прошлом году, а на стадии Топ-16. Но, как и тогда, битва состоялась что надо. Питерцы набрали всего 17 очков в первой четверти, и показалось, что это был не их день (такое в этом сезоне случалось — в матчах с УНИКСом и «Тренто», например), но команда Василия Карасёва вдруг воспрянула духом во второй десятиминутке и переиграла литовцев в два раза — 30:15.

В итоге, матч покатился к концовке, и там «Ритас», подгоняемый полным залом, смог перегнать гостей, но потратил на это столько сил, что их не хватило на последние минуты. Шансы на победу были у обеих команд, но Евгений Валиев за несколько секунд до конца совершил решающий перехват. Времени на ответ у подопечных Римаса Куртинайтиса оставалось слишком мало — «Зенит» стартует с тяжелейшей выездной победы.

Теперь по плану принять дома «Торино», который в первом туре сенсационно переиграл «Баварию». Это будет интересно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bdf7anFljhE/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bdf7anFljhE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#7DAYSMagicMoment • @skgetbuckets steals, goes long for a @demonteharper dunk!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/eurocup/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> 7DAYS EuroCup</a> (@eurocup) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-03T19:24:16+00:00">Jan 3, 2018 at 11:24am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Будучность» — «Локомотив-Кубань» — 62:68

«Локо» стартовал в Топ-16 в качестве единственной непобеждённой команды турнира, но в первой половине матча с «Будучностью» предстал абсолютно разобранным и создал себе множество проблем, которые героически пытался решить во второй половине.

В перерыве краснодарцы всё переосмыслили и в третьей четверти смели черногорцев с паркета, но даже это не позволило заканчивать матч в безмятежном состоянии. За полторы минуты до конца Гибсон мог бы попасть и снова вывести свою команду вперёд, но промазал, а в ответ «Будучность» получила трёху от Кулагина и фирменное попадание с поворота с зависанием от Коллинса. Последняя минута выдалась относительно спокойной, «Локо» вырвался вперёд на два владения, но нервы команда Саши Обрадовича попортила и себе, и своим болельщикам. Что ж, еврокубковый сезон для красно-зелёных тоже начинался нелегко — триллером с «Лиможем», после чего всё успокоилось. Может быть, так случится и в этот раз?

10 января «Локо» дома примет «Тренто», который свой старт на втором групповом этапе возьмёт после окончания матча «Локомотива».