Астахов: Задачей «Химок» в 2018 году является сохранение прописки в Евролиге

Источник: ИТАР-ТАСС

Подмосковный баскетбольный клуб в пятницу проиграл испанской «Барселоне» со счетом 65:79 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Хочется, чтобы в 2018 году мы смогли реализовать цели, поставленные на сезон, — сказал Астахов. — Наша задача — сохранить прописку в Евролиге, а в чемпионате Единой лиги ВТБ — побороться за победу».

В турнирной таблице Евролиги «Химки» занимают восьмое место, одержав в 15 матчах восемь побед, «Барселона» с пятью победами идет 13-й.

«Хочется пожелать нашим игрокам обойтись без травм в новом году, а тренерскому штабу — найти ниточки, чтобы сильные стороны баскетболистов проявлялись наилучшим образом, а слабые — скрывались», — добавил генеральный директор «Химок».