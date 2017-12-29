Астахов: Задачей «Химок» в 2018 году является сохранение прописки в Евролиге

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули: шоу на "Первом"
Условие, при котором СССР предлагали списать внешний долг в 90-х
«Может, возьмешь наш газ?»: Порошенко об условиях покупки газа РФ
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм Дакс2
Калгари Флэймз1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Канада U203
США U203
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ4
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон ОйлерзОТ3
Чикаго Блэкхокс4
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз4
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд4
Нэшвилл Предаторз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс4
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз5
Коламбус Блю Джэкетс4
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзБ3
Нью-Йорк Рейнджерс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Филадельфия Флайерз5
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз2
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси ДэвилзОТ3
Баффало Сэйбрз4
Футбол. Зарубежный
14:30
Фиорентина
Милан
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Дженоа
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
29.12
Кротоне0
Наполи1
Хоккей. КХЛ
19:00
Слован
Йокерит
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:00
Чехия U20
Белоруссия U20
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
29.12
Белоруссия U202
Россия U205
Хоккей. КХЛ
29.12
Динамо Мн6
СКА3
Хоккей. КХЛ
29.12
Северсталь3
Торпедо НН2
Все события
Итоги-2017: США оставили Россию в дураках - эксперт
Ребенок удивил Путина репликой на елке у Кремля
Зачем создали фальшивку про «монгольское» нашествие на Русь
Москва бросила Киев на обочине и без денег
Олимпийская форма сборной России: какой она будет
Сергей Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира
Фото дня: Овечкин в забавных штанах и Пике с клюшкой
Глюк’oZa пришла на шоу к Урганту в роскошном платье и с собакой
Алкоголь будит в людях худшее
Названы самые необычные секс-травмы
«Нет такой страны — Украина»: доказано вердиктом суда Стокгольма
Заседание депутатов на Украине прервал гимн России
Фоторепортажи
8Загитова и другие триумфаторы ЧР по фигурному катанию
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
29 декабря, источник: ТАСС

Астахов: Задачей «Химок» в 2018 году является сохранение прописки в Евролиге

МЫТИЩИ /Московская область/, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Задачей подмосковного баскетбольного клуба «Химки» в 2018 году является сохранение прописки в Евролиге и выход в финал Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Павел Астахов.

Источник: ИТАР-ТАСС

Подмосковный баскетбольный клуб в пятницу проиграл испанской «Барселоне» со счетом 65:79 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Хочется, чтобы в 2018 году мы смогли реализовать цели, поставленные на сезон, — сказал Астахов. — Наша задача — сохранить прописку в Евролиге, а в чемпионате Единой лиги ВТБ — побороться за победу».

В турнирной таблице Евролиги «Химки» занимают восьмое место, одержав в 15 матчах восемь побед, «Барселона» с пятью победами идет 13-й.

«Хочется пожелать нашим игрокам обойтись без травм в новом году, а тренерскому штабу — найти ниточки, чтобы сильные стороны баскетболистов проявлялись наилучшим образом, а слабые — скрывались», — добавил генеральный директор «Химок».

В следующем матче «Химки» 5 января в гостях сыграют с немецким «Бамбергом», «Барселона» днем ранее примет московский ЦСКА.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Названа тройка лучших футболистов России 2017 года
Расклады МЧМ: как России обогнать Швецию?
Минское «Динамо» победило СКА, забросив три шайбы за одну минуту
Олимпийская форма сборной России: какой она будет
Сергей Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира
«Авангард» расторг контракт с главным тренером
Знарок пропустит Матч звезд КХЛ
Auto Bild: Сироткин подписал с «Уильямсом» контракт на два года
Спорт-Экспресс
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
Успеть до полуночи: новогоднее меню для занятых мам Даже если 31 декабря вы работаете допоздна, наш подбробный план действий поможет вам встретить Новый год во всеоружии
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь