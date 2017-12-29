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00:29 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА и «Химки» сыграют с испанскими клубами в Евролиге

ТАСС, 29 декабря. Российские баскетбольные клубы ЦСКА и «Химки» проведут в пятницу заключительные матчи года в чемпионате Евролиги. В последней игре первого круга ЦСКА в гостях встретится с испанской «Басконией», «Химки» примут другую испанскую команду — «Барселону».

Источник: РИА "Новости"

Гостевая победа над басками позволит армейцам завершить первую половину регулярного чемпионата на первом месте. ЦСКА одержал 11 побед при трех поражениях, неделю назад клуб обыграл на своей площадке «Химки». Как бы ни сложилась заключительная игра года, подопечные Димитриса Итудиса остаются одними из главных фаворитов Евролиги, показывая самый результативный баскетбол в турнире (88,3 очка в среднем за игру).

Победа ЦСКА в Витории поможет и «Химкам», ведь «Баскония» является одним из конкурентов подмосковного клуба в борьбе за путевку в четвертьфинал. «Баскония» одержала семь побед при семи поражениях, уступая «Химкам» всего одну победу, при этом в предыдущем матче баски обыграли предстоящего соперника химчан — «Барселону».

Фоторепортаж
ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге

«Баскония» обладает лицензией А Евролиги, неизменно выступает в этом турнире с 2000 года, при этом два последних сезона команда выходила в четвертьфинал. В 2016 году «Баскония» даже преодолела эту стадию, однако в «Финале четырех» осталась четвертой. В 2001 и 2005 годах «Баскония» даже играла в финале Евролиги, трижды за последние 15 лет выиграв чемпионат Испании.

В нынешнем национальном первенстве после 15 туров «Баскония» занимает лишь пятое место, одержав восемь побед при четырех поражениях. При этом в команде успел смениться тренер, в октябре вместо аргентинца Пабло Приджони, который возглавил «Басконию» сразу после окончания карьеры игрока, пришел 56-летний Педро Мартинес, который в прошлом сезоне выиграл чемпионат Испании во главе «Валенсии».

Матч «Баскония» — ЦСКА пройдет на арене «Фернандо Буэса», начало — 22:30 мск.

Барцокас против бывшего клуба

«Барселона» также одержала в национальном чемпионате восемь побед, однако в Евролиге команда из Каталонии выступает неудачно, победив всего четырежды. Последние пять матчей Евролиги «Барселона» проиграла и всерьез рискует второй сезон подряд остаться вне первой восьмерки главного еврокубка. Год назад команда осталась лишь на 11-м месте.

Прошлогодний провал связан с работой греческого специалиста Георгиса Барцокаса, который после ухода из «Барселоны» возглавил «Химки». Барцокаса же в «Барселоне» сменил 42-летний Сито Алонсо, в прошлом сезоне работавший в «Басконии». Однако и этому специалисту пока не удается вернуть «Барселону» на былой уровень, к тому же команда летом потеряла, помимо тренерского штаба, почти весь состав.

«Барселона» находится в сложном положении, но у нее очень хорошая атака и в целом неплохой подбор игроков
Георгиос Барцокас

Заключительный матч года «Химки» проведут на «Арене Мытищи», начало — 20:00 мск.

Матчи 16-го тура чемпионата Евролиги состоятся 4—5 января.

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