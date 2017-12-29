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«Уникаха» обыграла «Маккаби», Недович набрал 20 очков
«Уникаха» завоевала выездную победу над «Маккаби» из
«Уникаха» завоевала выездную победу над «Маккаби» из
Команда из Израиля уверенно провела первую половину встречи, добыв преимущество в восемь очков — 47:39. Однако уже после перерыва «Уникаха» прибавила и сумела навязать соперникам свою игру. Уже в конце третьей четверти испанцы вышли вперёд. В заключительном игровом отрезке «Уникаха» нарастила отрыв, оформив победу со счётом 89:78.
Лучшим в составе победителей стал Неманья Недович, набравший 20 очков. У «Маккаби» 16 очков в активе Норриса Коула.