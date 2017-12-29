«Уникаха» обыграла «Маккаби», Недович набрал 20 очков

Команда из Израиля уверенно провела первую половину встречи, добыв преимущество в восемь очков — 47:39. Однако уже после перерыва «Уникаха» прибавила и сумела навязать соперникам свою игру. Уже в конце третьей четверти испанцы вышли вперёд. В заключительном игровом отрезке «Уникаха» нарастила отрыв, оформив победу со счётом 89:78.



Лучшим в составе победителей стал Неманья Недович, набравший 20 очков. У «Маккаби» 16 очков в активе Норриса Коула.