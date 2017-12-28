Состоялся 12-й традиционный турнир на Кубок друзей Аленичева.
14 очков Пангоса помогли «Жальгирису» одержать победу над «Олимпиакосом»
«Жальгирис» завоевал домашнюю победу над «Олимпиакосом» в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
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«Жальгирис» завоевал домашнюю победу над «Олимпиакосом» в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Команда из Каунаса успешно начала матч, победив в стартовой четверти с разницей в три очка. Тем не менее уже в следующие десять минут пирейцы отыгрались и сумели выйти вперёд. В третьей четверти команда из Греции увеличила преимущество до пяти очков.
Определяющим в матче стал заключительный игровой отрезок, в ходе которого хозяева оформили рывок, обеспечивший им победу — 74:68. В составе «Жальгириса» по 14 очков набрали Кевин Пангос и Артурас Милакнис. У «Олимпиакоса» 13 очков в активе Янниса Папапетру.