14 очков Пангоса помогли «Жальгирису» одержать победу над «Олимпиакосом»

Команда из Каунаса успешно начала матч, победив в стартовой четверти с разницей в три очка. Тем не менее уже в следующие десять минут пирейцы отыгрались и сумели выйти вперёд. В третьей четверти команда из Греции увеличила преимущество до пяти очков.