Дабл-дабл Дончича помог «Реалу» победить «Фенербахче»

Команда из Стамбула удачно начала поединок, победив в первой четверти со счётом 17:10. Уже в следующем игровом отрезке гости сумели отыграться и ушли на перерыв в статусе лидера — 37:36. Во второй половине встречи на паркете шла равная борьба, в ходе которой немного удачливее оказался «Реал», оформивший победу со счётом 79:77.