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28 декабря, источник: Чемпионат.com

Дабл-дабл Дончича помог «Реалу» победить «Фенербахче»

Мадридский «Реал» одержал выездную победу над «Фенербахче» в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: AFP 2017

Команда из Стамбула удачно начала поединок, победив в первой четверти со счётом 17:10. Уже в следующем игровом отрезке гости сумели отыграться и ушли на перерыв в статусе лидера — 37:36. Во второй половине встречи на паркете шла равная борьба, в ходе которой немного удачливее оказался «Реал», оформивший победу со счётом 79:77.

Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич. Словенец был близок к трипл-даблу, собрав коллекцию из 20 очков, 10 передач и 8 подборов. У «Фенербахче» 20 очков в активе Брэда Уонамейкера.

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