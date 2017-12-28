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Дабл-дабл Дончича помог «Реалу» победить «Фенербахче»
Мадридский «Реал» одержал выездную победу над «Фенербахче» в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Мадридский «Реал» одержал выездную победу над «Фенербахче» в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Команда из Стамбула удачно начала поединок, победив в первой четверти со счётом 17:10. Уже в следующем игровом отрезке гости сумели отыграться и ушли на перерыв в статусе лидера — 37:36. Во второй половине встречи на паркете шла равная борьба, в ходе которой немного удачливее оказался «Реал», оформивший победу со счётом 79:77.
Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич. Словенец был близок к