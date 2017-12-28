Мытищи. «Химки». «Барселона»

Источник: Советский спорт

Мы собрали пять главных причин, почему на эту встречу в «Арене Мытищи» надо обязательно прийти.

АФИША

«Барселона» — это бренд. Это имя. Не так важно, как выступает клуб в данный момент (кстати, выступает он не лучшим образом), зрители по всей Европе забивают залы до отказа, чтобы глянуть на испанский гранд. И, конечно, поболеть против него за свою любимую команду. Из всех клубов Евролиги именно «Барса» — лидер турнира по посещаемости выездных игр. Вряд ли стоит ждать, что в гостях у «Химок» ситуация изменится. «Арена Мытищи» уже приучила нас, что здесь аншлаг почти на каждой встрече. И если полный зал болел за желто-синих в матчах против «Басконии» или «Валенсии», то что же будет на визите «Барселоны»?! Пропустить такую вывеску ни один любитель баскетбола не готов. Тем более, что шанс хозяев на победу куда выше, чем у звездных, именитых гостей.

ИНТРИГА

Если вы вдруг забыли, мы напомним — Георгиос Барцокас приехал в «Химки» как раз из «Барселоны». Причем — после провального прошлого сезона, когда сине-гранатовые остались в Евролиге за бортом плей-офф. Причина, как мы видим, была не только в тренере. Барцокас отмечал — прибыв в Испанию из «Локо-Кубани», он получил не то, на что рассчитывал. В первую очередь — в плане комплектования команды. Сейчас Георгиос успешно работает с подмосковным клубом, а желто-синие идут в восьмерке лучших в Евролиге, уверенно претендуя на плей-офф. А «Барса» даже с новым тренером болтается внизу таблицы, одержав в нынешнем сезоне всего 4 победы.

В матче в Мытищах «Барселона» будет сверхмотивирована. Во-первых, так бывает, когда встречаешься с новой командой прежнего наставника. А, во-вторых, закончить первый круг регулярного чемпионата хочется на победной ноте, чтобы хоть как-то поправить положение. «Химки», само собой, тоже готовы биться до последнего. Под Новый год своих болельщиков в такой принципиальной встрече расстраивать нельзя!

ЗВЕЗДЫ

У «Барсы» есть Хуан-Карлос Наварро, но звездный ветеран уже не тот, что был хотя бы два-три года назад. Есть Анте Томич, но и хорват проводит не лучший свой сезон в карьере. Есть Петтери Копонен — старый знакомый химкинских болельщиков, проведший в составе желто-синих четыре славных года (2012−2016). Но финн редко выходит в старте, хотя по-прежнему в любой момент готов попасть важную трешку. По сути, главная звезда в составе «Барсы» — француз Томас Эртель. Именно он тащит партнеров за собой, проводя на паркете по 24 минуты, набирая по 10 очков и раздавая по 6,6 передач (последний показатель — второй в Евролиге после Ника Калатеса из «Панатинаикоса»). Уже понятно, к кому будет главное внимание со стороны защиты «Химок»?

И все же, обороне «Барсы» предстоит куда более сложное испытание. Эртель — это Эртель, а у хозяев есть Алексей Швед! Лучший снайпер регулярного чемпионата (21,4 очка в среднем за матч), лучший дальнобойщик (41 точная трешка), третий игрок турнира по эффективности! «Химки» могут добиться победы, если у Шведа что-то не идет — глубина скамейки позволяет. Но если Швед все попадает, если сопернику не удается его закрыть, этому самому сопернику точно можно забыть об успехе. А зрители получат лучшую возможность понаблюдать за яркими атаками главной звезды «химчан». Кто-то, а он-то знает, как правильно делать из баскетбола шоу!

НАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ

Народ идет к «Химкам», «Химки» — идут в народ. В буквальном смысле. Приятно видеть своих болельщиков на трибунах в зале, еще приятнее — иметь возможность общаться с ними лично. Причем, во всех возможных вариантах. Только за три последних месяца (с начала клубного сезона) баскетболисты «Химок» провели больше 20 мастер-классов. Клуб активно работает с детским домом в Мытищах, где частыми гостями (естественно, с подарками!) бывают Дмитрий Соколов и Энтони Гилл. Помогает центру реабилитации детей с ограниченным возможностями «Вера» в Химках. На этой неделе Марко Тодорович отправился на встречу с ребятами в детской больнице, чтобы поздравить их с Новым годом. И плюс на каждых выходных команда организует встречи с фанатами. В том числе — после поражений, как, например, совсем недавно, по возвращении из неудачного вояжа в Малагу. Конечно, без жесткой критики порой не обойтись, но кто лучше болельщиков способен зарядить команду на следующий матч? А уж фанаты это ценят. И раз «Химки» активно идут в народ, народ активно идет на игры «Химок». Еще один повод уверенно рассчитывать на то, что в пятницу на «Арене Мытищи» соберется аншлаг.

ШОУ