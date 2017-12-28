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07:59 (мск), источник: ТАСС

Определился состав групп топ-16 баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 28 декабря. В ночь на четверг завершился регулярный чемпионат баскетбольного Еврокубка, по итогом которого определился состав групп стадии топ-16.

Источник: РИА "Новости"

В группе Е сыграют турецкие «Дарюшшафака» и «Галатасарай», немецкая «Альба» и испанский клуб «Гран-Канария».

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В группу F попали немецкая «Бавария», литовский «Летувос Ритас», российский «Зенит» и итальянский «Турин». Группу G составили российский «Локомотив-Кубань», итальянский «Тренто», хорватская «Цедевита» и черногорская «Будучность». В группе H сыграют французский «Асвел», российский УНИКС, итальянская «Реджо-Эмилия» и французский «Лимож».

В топ-16 клубы проведут по одной домашней и одной выездной игре с каждым соперником. В следующий этап пройдут по две лучшие команды из группы. Матчи пройдут с 3 января по 7 февраля.

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