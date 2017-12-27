«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Партизаном» в матче баскетбольного Еврокубка

«Локомотив-Кубань» с девятью победами находится на первом месте в группе С. «Партизан» расположился на последнем месте, одержав одну победу.

В следующий этап Еврокубка выйдут четыре лучших команды из каждой группы. 16 клубов снова распределят по четырем группам, в которых пройдет круговой турнир — клубы проведут по одной домашней и одной выездной игре с каждым соперником. В следующий этап пройдут по две лучшие команды из группы.