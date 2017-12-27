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27 декабря, источник: ТАСС

«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Партизаном» в матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 27 декабря. Российский «Локомотив- Кубань» со счетом 99:64 обыграл сербский «Партизан» в домашнем матче десятого тура группового этапа баскетбольного Еврокубка.

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал форвард российской команды Павел Антипов, набравший 21 очко. У «Партизана» лучшим стал Ванья Маринкович, набравший 15 очков.

«Локомотив-Кубань» с девятью победами находится на первом месте в группе С. «Партизан» расположился на последнем месте, одержав одну победу.

В следующий этап Еврокубка выйдут четыре лучших команды из каждой группы. 16 клубов снова распределят по четырем группам, в которых пройдет круговой турнир — клубы проведут по одной домашней и одной выездной игре с каждым соперником. В следующий этап пройдут по две лучшие команды из группы.

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