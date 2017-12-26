Россия обошлась без потерь: все наши клубы пробились в топ-16
«Зенит» продолжит выступление в Еврокубке, УНИКС вышел в следующий раунд со второго места, «Локо» давно первый.
«Зенит» продолжит выступление в Еврокубке, УНИКС вышел в следующий раунд со второго места, «Локо» давно первый.
«Тофаш» 76:80 «Зенит»
«Зенит» выстоял в Турции. От этого матча зависела путёвка команды в топ-16: победа выводила команду Василия Карасёва дальше, поражение делало возможным продолжение борьбы лишь при определённых раскладах. В первом круге, в Питере,
Однако питерцы смогли взять себя в руки, причём сделали это дважды. Первый — в начале матча, когда делали отрыв. В первой четверти команды только пристреливались, и игра была очень малорезультативная, а во второй гости резво стартовали и ушли на перерыв в
Дрю Гордон — герой встречи и самый явный претендент на звание MVP тура.
«Зенит» очень неровно играл на первом групповом этапе, чередуя яркие выступления с провалами, но таки сумел зацепиться за топ-16. Питерцы прошли дальше, и завтра будет известно итоговое место подопечных Карасёва в группе. Есть шанс, что команда из
«Торино» 72:79 УНИКС
Казанский УНИКС уже давно обеспечил себе продолжение борьбы в Еврокубке, неясным оставалось лишь итоговое место команды Димитриса Прифтиса. В последнем туре первого группового этапа казанцы как раз встречались с «Торино», которое покушалось на вторую строчку в секстете.
Неразрешимых проблем итальянцы перед россиянами не поставили, и УНИКС с багажом из семи побед и трёх поражений идёт дальше со второй строчки в группе. Это место позволяет казанцам избежать попадания в одну группу с «Локо», а вот «Торино» рискует попасть к пока что непобеждённым
В среду, 27-го декабря «Чемпионат» отправится в Краснодар и отдельно расскажет о последнем матче «Локо» в группе против «Партизана».