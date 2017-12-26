Россия обошлась без потерь: все наши клубы пробились в топ-16

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26 декабря, источник: Чемпионат.com

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«Зенит» продолжит выступление в Еврокубке, УНИКС вышел в следующий раунд со второго места, «Локо» давно первый.

Источник: РИА "Новости"

«Тофаш» 76:80 «Зенит»

«Зенит» выстоял в Турции. От этого матча зависела путёвка команды в топ-16: победа выводила команду Василия Карасёва дальше, поражение делало возможным продолжение борьбы лишь при определённых раскладах. В первом круге, в Питере, сине-бело-голубые смогли победить лишь с разницей в два очка, и на решающий выезд отправлялись даже не в качестве фаворитов, ведь «Тофаш» в чемпионате Турции сейчас имеет одинаковый с «Фенербахче» баланс побед и поражений.

Однако питерцы смогли взять себя в руки, причём сделали это дважды. Первый — в начале матча, когда делали отрыв. В первой четверти команды только пристреливались, и игра была очень малорезультативная, а во второй гости резво стартовали и ушли на перерыв в более-менее приподнятом настроении. Всё изменилось в третьей четверти, когда турки вернулись в игру, а за шесть с половиной минут до конца основного времени матча и вовсе вышли вперёд. И тут «Зенит» снова взял себя в руки — Скотти Рэйнольдс набрал восемь очков подряд, и от этого отрыва команда могла строить тактику. В итоге «Тофаш» подобрался на расстояние одного точного трёхочкового, но потратил на это все силы, которых не хватило на концовку.

Дрю Гордон — герой встречи и самый явный претендент на звание MVP тура.

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«Зенит» очень неровно играл на первом групповом этапе, чередуя яркие выступления с провалами, но таки сумел зацепиться за топ-16. Питерцы прошли дальше, и завтра будет известно итоговое место подопечных Карасёва в группе. Есть шанс, что команда из Санкт-Петербурга может оказаться в одной группе с «Локомотивом». Для этого «Зениту» нужно удержать вторую строчку.

«Торино» 72:79 УНИКС

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Казанский УНИКС уже давно обеспечил себе продолжение борьбы в Еврокубке, неясным оставалось лишь итоговое место команды Димитриса Прифтиса. В последнем туре первого группового этапа казанцы как раз встречались с «Торино», которое покушалось на вторую строчку в секстете.

Неразрешимых проблем итальянцы перед россиянами не поставили, и УНИКС с багажом из семи побед и трёх поражений идёт дальше со второй строчки в группе. Это место позволяет казанцам избежать попадания в одну группу с «Локо», а вот «Торино» рискует попасть к пока что непобеждённым красно-зелёным в топ-16. Но туда ещё может забраться «Цедевита», которая завтра сыграет с «Леваллуа».

В среду, 27-го декабря «Чемпионат» отправится в Краснодар и отдельно расскажет о последнем матче «Локо» в группе против «Партизана».

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