Анастасия Веремеенко и Александр Кудрявцев — лучшие баскетболисты Беларуси 2017 года

Центровая национальной сборной Беларуси и стамбульского клуба «Фенербахче» Анастасия Веремеенко намного опередила своих конкуренток, набрав 58 очков. Это уже девятое такое достижение Анастасии, которая до этого признавалась лучшей в 2006—2009, 2012−2013 и 2015−2016 годах. На втором месте в нынешнем опросе центровая минских «Цмокаў» Виктория Гаспер (11 очков), нападающая турецкого «Хатая» Екатерина Снытина и центровая китайского «Сычуаня» Елена Левченко набрали по два балла.
Среди мужчин в четвертый раз лучшим назван опытнейший защитник сборной страны и «Цмокаў» Александр Кудрявцев (32 балла). До этого ему не было равных три года подряд — 2011−2013. Ровно на 10 очков отстал центровой израильского «Маккаби» из Тель-Авива Артем Параховский, третье место занял форвард красноярского «Енисея» Виталий Лютыч (15).
Наставник мужской сборной Беларуси и столичных «драконов» Александр Крутиков впервые стал лучшим среди тренеров, заработав 38 очков.