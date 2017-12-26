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26 декабря, источник: БЕЛТА

Анастасия Веремеенко и Александр Кудрявцев — лучшие баскетболисты Беларуси 2017 года

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Веремеенко и Александр Кудрявцев признаны лучшими баскетболистами Беларуси 2017 года. Таковы результаты опроса баскетбольных специалистов и спортивных журналистов, который в 26-й раз провел «Прессбол», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Центровая национальной сборной Беларуси и стамбульского клуба «Фенербахче» Анастасия Веремеенко намного опередила своих конкуренток, набрав 58 очков. Это уже девятое такое достижение Анастасии, которая до этого признавалась лучшей в 2006—2009, 2012−2013 и 2015−2016 годах. На втором месте в нынешнем опросе центровая минских «Цмокаў» Виктория Гаспер (11 очков), нападающая турецкого «Хатая» Екатерина Снытина и центровая китайского «Сычуаня» Елена Левченко набрали по два балла.

Среди мужчин в четвертый раз лучшим назван опытнейший защитник сборной страны и «Цмокаў» Александр Кудрявцев (32 балла). До этого ему не было равных три года подряд — 2011−2013. Ровно на 10 очков отстал центровой израильского «Маккаби» из Тель-Авива Артем Параховский, третье место занял форвард красноярского «Енисея» Виталий Лютыч (15).

Наставник мужской сборной Беларуси и столичных «драконов» Александр Крутиков впервые стал лучшим среди тренеров, заработав 38 очков.

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