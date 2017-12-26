Анастасия Веремеенко и Александр Кудрявцев — лучшие баскетболисты Беларуси 2017 года

Центровая национальной сборной Беларуси и стамбульского клуба «Фенербахче» Анастасия Веремеенко намного опередила своих конкуренток, набрав 58 очков. Это уже девятое такое достижение Анастасии, которая до этого признавалась лучшей в 2006—2009, 2012−2013 и 2015−2016 годах. На втором месте в нынешнем опросе центровая минских «Цмокаў» Виктория Гаспер (11 очков), нападающая турецкого «Хатая» Екатерина Снытина и центровая китайского «Сычуаня» Елена Левченко набрали по два балла.