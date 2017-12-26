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00:30 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» проиграла восьмую игру из десяти в сезоне ВТБ

«Астана» в матче ВТБ в Москве уступила ЦСКА, сообщает Sports.kz.

В первой половине игры «Астана» уступала москвичам. В третьем периоде силы соперников были примерно равны. В финальном отрезке игры ЦСКА, обеспечивший себе комфортное преимущество, добился победы.

Наиболее результативным в составе «Астаны» стал Джастин Картер, набравший 14 очков, Леонидас Каселакис — 12, Малькольм Грант — 11, Энтони Клеммонс — 8, Ике Удано — 7, Антон Пономарев — 5, Ларри Гордон — 4, Рустам Ергали — 2..

6 января «Астана» сыграет на домашнем паркете с «Нижним Новгородом».

Единая лига ВТБ. 10-й тур
ЦСКА — «Астана» 79:63 (21:16, 19:14, 17:18, 22:15).

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