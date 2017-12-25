БК «Астана» объявил о расторжении контракта с защитником Вильхальмссоном
МОСКВА, 25 дек —
МОСКВА, 25 дек —
Договор между клубом и 29-летним исландцем был расторгнут по обоюдному согласию.
Игрок сборной Исландии перешел в «Астану» в текущем сезоне и провел в Единой лиге ВТБ 7 матчей. В среднем за игру Вильхальмссон набирал 4,9 очка и делал 0,7 подбора и 2,1 передачи.
«Баскетбольный клуб “Астана” благодарит Хордура за проделанную работу в клубе и желает дальнейших спортивных успехов», — говорится в сообщении «Астаны».
Отмечается, что позицию Вильхальмссона заменит американский защитник Малкольм Грант, который ранее играл в составе литовской команды «Невежис».