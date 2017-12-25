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07:59 (мск), источник: Р-Спорт

БК «Астана» объявил о расторжении контракта с защитником Вильхальмссоном

МОСКВА, 25 дек — Р-Спорт. Казахстанский баскетбольный клуб «Астана», выступающий в Единой лиге ВТБ, на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с исландским защитником Хордуром Вильхальмссоном.

Договор между клубом и 29-летним исландцем был расторгнут по обоюдному согласию.

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Игрок сборной Исландии перешел в «Астану» в текущем сезоне и провел в Единой лиге ВТБ 7 матчей. В среднем за игру Вильхальмссон набирал 4,9 очка и делал 0,7 подбора и 2,1 передачи.

«Баскетбольный клуб “Астана” благодарит Хордура за проделанную работу в клубе и желает дальнейших спортивных успехов», — говорится в сообщении «Астаны».

Отмечается, что позицию Вильхальмссона заменит американский защитник Малкольм Грант, который ранее играл в составе литовской команды «Невежис».

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