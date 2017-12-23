Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Уникаха» обыграла на своем паркете «Милан» в матче Евролиги
МОСКВА, 23 дек —
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МОСКВА, 23 дек —
Встреча, прошедшая в пятницу в Испании, завершилась победой хозяев со счетом 74:71 (26:20, 9:22, 20:11, 19:18). В составе победителей самым результативным стал Джефф Брукс, сделавший
Результаты других матчей дня:
«Анадолу Эфес» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 58:61,
«Баскония» (Испания) — «Барселона» (Испания) — 85:82.