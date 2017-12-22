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22 декабря, источник: Чемпионат.com

Антонов: ЦСКА победил не Шведа, а «Химки»

О защите против Шведа, желании реабилитироваться и вывеске «русской баскетбольной классики».

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Форвард ЦСКА Семён Антонов поделился мнением о победе над «Химками» в рамках Евролиги и отметил, что команда хотела реабилитироваться за поражение в предыдущем туре от «Олимпиакоса».

— Думаю, для зрителей матч получился очень интересным. Для нас самое главное, что удалось победить. Мы играли сегодня первым номером, сразу ушли в небольшой отрыв. «Химки» смогли догнать, сократили до двух очков, но мы вовремя внесли коррективы, попали в нужный момент и довели дело до победы. Поздравляю с этим команду и всех болельщиков.

— В третьей четверти соперник вас почти догнал. Это сказалась сложная игра и перелёт?
— Наверное, больше всё же сказалось количество потерь. «Химки» агрессивно защищались, мы же пытались найти идеальный выход комбинации на открытый бросок. Из-за этого у нас начались потери, которые помогли гостям вернуться в игру. Может, конечно, где-то и сказалась усталость, потому что эта игра через день после предыдущей. Но мы все в равных условиях. Просто в какой-то момент мы чувствовали себя физически лучше, потом наступил спад — как раз в тот момент, когда «Химки» почувствовали приток сил. Но потом мы вернулись.

— Показалось, что ЦСКА сегодня был очень агрессивен. Это простое желание победить или обида после поражения от «Олимпиакоса»?
— Конечно, в первую очередь хотелось реабилитироваться после обидного поражения. Мы контролировали ход матча на протяжении большей части времени и в итоге проиграли. Ну и, само собой, вывеска ЦСКА — «Химки» не требует лишних слов. Это русская баскетбольная классика.

— По драматургии матча показалось, что ЦСКА вполне мог бы рассыпаться после рывка «Химок». Были опасения?
— У нас и на Кубке Гомельского была примерно такая же игра, когда мы вели в счёте почти весь матч, но Швед забил дальнюю «трёху», и мы в итоге проиграли. Но сегодня, думаю, такого чувства не было, мы играли в свой баскетбол.

— Я специально не спрашивал про поражение в Кубке Гомельского. То есть команда всё ещё его помнит?
— Конечно. Но это было начало сезона, мы только приехали из сборной. Только строили команду. Сейчас всё уже по-другому.

— Перед игрой защиту против Шведа разбирали отдельно?
— Как и всегда, планировали играть командную защиту. Лёха — игрок экстра-класса, никто не сможет удержать его один в один. Сегодня больше времени с ним проводил Никита Курбанов. И всё равно Швед свои 16 очков набрал, создавал для нас большие проблемы, заставлял на себе сдваиваться, перестраиваться.

— Но в общем и целом, считаете, со Шведом справились?
— Он сегодня, наверное, провёл не так много времени, как обычно. Не знаю, сколько он точно сыграл, но во второй четверти он просидел почти всё время. Это тоже, наверное, связано с определённой усталостью, потому что он много играл с «Эфесом». Но, опять же, сегодня ЦСКА победил «Химки», а не Шведа.

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