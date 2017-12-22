Антонов: ЦСКА победил не Шведа, а «Химки»
О защите против Шведа, желании реабилитироваться и вывеске «русской баскетбольной классики».
О защите против Шведа, желании реабилитироваться и вывеске «русской баскетбольной классики».
Форвард ЦСКА Семён Антонов поделился мнением о победе над «Химками» в рамках Евролиги и отметил, что команда хотела реабилитироваться за поражение в предыдущем туре от «Олимпиакоса».
— Думаю, для зрителей матч получился очень интересным. Для нас самое главное, что удалось победить. Мы играли сегодня первым номером, сразу ушли в небольшой отрыв. «Химки» смогли догнать, сократили до двух очков, но мы вовремя внесли коррективы, попали в нужный момент и довели дело до победы. Поздравляю с этим команду и всех болельщиков.
— В третьей четверти соперник вас почти догнал. Это сказалась сложная игра и перелёт?
— Наверное, больше всё же сказалось количество потерь. «Химки» агрессивно защищались, мы же пытались найти идеальный выход комбинации на открытый бросок.
— Показалось, что ЦСКА сегодня был очень агрессивен. Это простое желание победить или обида после поражения от «Олимпиакоса»?
— Конечно, в первую очередь хотелось реабилитироваться после обидного поражения. Мы контролировали ход матча на протяжении большей части времени и в итоге проиграли. Ну и, само собой, вывеска ЦСКА — «Химки» не требует лишних слов. Это русская баскетбольная классика.
— По драматургии матча показалось, что ЦСКА вполне мог бы рассыпаться после рывка «Химок». Были опасения?
— У нас и на Кубке Гомельского была примерно такая же игра, когда мы вели в счёте почти весь матч, но Швед забил дальнюю «трёху», и мы в итоге проиграли. Но сегодня, думаю, такого чувства не было, мы играли в свой баскетбол.
— Я специально не спрашивал про поражение в Кубке Гомельского. То есть команда всё ещё его помнит?
— Конечно. Но это было начало сезона, мы только приехали из сборной. Только строили команду. Сейчас всё уже
— Перед игрой защиту против Шведа разбирали отдельно?
— Как и всегда, планировали играть командную защиту. Лёха — игрок
— Но в общем и целом, считаете, со Шведом справились?
— Он сегодня, наверное, провёл не так много времени, как обычно. Не знаю, сколько он точно сыграл, но во второй четверти он просидел почти всё время. Это тоже, наверное, связано с определённой усталостью, потому что он много играл с «Эфесом». Но, опять же, сегодня ЦСКА победил «Химки», а не Шведа.