Антонов: ЦСКА победил не Шведа, а «Химки»

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Форвард ЦСКА Семён Антонов поделился мнением о победе над «Химками» в рамках Евролиги и отметил, что команда хотела реабилитироваться за поражение в предыдущем туре от «Олимпиакоса».

— Думаю, для зрителей матч получился очень интересным. Для нас самое главное, что удалось победить. Мы играли сегодня первым номером, сразу ушли в небольшой отрыв. «Химки» смогли догнать, сократили до двух очков, но мы вовремя внесли коррективы, попали в нужный момент и довели дело до победы. Поздравляю с этим команду и всех болельщиков.

— В третьей четверти соперник вас почти догнал. Это сказалась сложная игра и перелёт?

— Наверное, больше всё же сказалось количество потерь. «Химки» агрессивно защищались, мы же пытались найти идеальный выход комбинации на открытый бросок. Из-за этого у нас начались потери, которые помогли гостям вернуться в игру. Может, конечно, где-то и сказалась усталость, потому что эта игра через день после предыдущей. Но мы все в равных условиях. Просто в какой-то момент мы чувствовали себя физически лучше, потом наступил спад — как раз в тот момент, когда «Химки» почувствовали приток сил. Но потом мы вернулись.



— Показалось, что ЦСКА сегодня был очень агрессивен. Это простое желание победить или обида после поражения от «Олимпиакоса»?

— Конечно, в первую очередь хотелось реабилитироваться после обидного поражения. Мы контролировали ход матча на протяжении большей части времени и в итоге проиграли. Ну и, само собой, вывеска ЦСКА — «Химки» не требует лишних слов. Это русская баскетбольная классика.

— По драматургии матча показалось, что ЦСКА вполне мог бы рассыпаться после рывка «Химок». Были опасения?

— У нас и на Кубке Гомельского была примерно такая же игра, когда мы вели в счёте почти весь матч, но Швед забил дальнюю «трёху», и мы в итоге проиграли. Но сегодня, думаю, такого чувства не было, мы играли в свой баскетбол.

— Я специально не спрашивал про поражение в Кубке Гомельского. То есть команда всё ещё его помнит?

— Конечно. Но это было начало сезона, мы только приехали из сборной. Только строили команду. Сейчас всё уже по-другому.