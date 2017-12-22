Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Дерби за ЦСКА: армейцы остановили «Химки»
В предновогоднем российском дерби Евролиги ЦСКА на своей площадке победил «Химки» — 79:68.
В предновогоднем российском дерби Евролиги ЦСКА на своей площадке победил «Химки» — 79:68.
Пожалуй, лучшего подарка за считанные дни до наступления Нового года российские любители баскетбола получить не могли. Вне зависимости от клубной принадлежности. Встречи ЦСКА и «Химок» давно стали принципиальными. Дерби Ленинградки, российское класико — называйте как хотите, суть от этого не меняется. И даже удивительно, что две сильнейших команды страны за всю историю Евролиги встречались в рамках этого турнира всего два раза — по одному домашнему успеху на счету каждого. Но теперь календарь главного клубного соревнования континента устроен таким образом, что избежать матча между собой в регулярке два российских представителя не могли. И вряд ли это
В нынешнем сезоне извечные оппоненты встречались уже дважды — и тоже разделили победы на двоих. На предсезонном Кубке Гомельского подмосковная команда сумела огорчить выступавший дома ЦСКА за счет ударно проведенной второй половины. Армейцы взяли реванш на выезде в начале ноября, но уже в официальной встрече — в рамках Единой лиги.
РАЗНЫМИ КУРСАМИ
К этой встрече соперники подошли разными курсами. На текущей неделе календарь Евролиги вместил сразу два тура, поэтому только в среду «Химки» на своей площадке достаточно уверенно обыграли турецкий «Эфес» и поднялись на пятое место в таблице. ЦСКА в тот же день на выезде провел матч против едва ли не самого неудобного для себя соперника, и уступил «Олимпиакосу» два очка в очень напряженном и драматичном матче. А вместе с тем потерял единоличное лидерство, разделив его с теми же греками.
Прошлый матч «Химок» и ЦСКА прошел при невероятном эмоциональном напряжении, что вылилось, например, в удаление со скамейки тренера
БЕНЗИНА НЕ ХВАТИЛО
Усилиями Шведа и Энтони Гилла гости «откусили» пять очков перевеса, но армейцы, пробив брешь в обороне соперника, продолжали методично атаковать через нее. И после того как за три минуты второй четверти отставание выросло до 15 очков, Георгиос Барцокас до самого перерыва усадил на лавку Шведа. Этот шаг помог усилить оборону — за последующие семь минут команда пропустила 10 очков. Но в атаке без лидера наступил закономерный провал. Достаточно сказать, что в лучшие бомбардиры «Химок» вышел Марко Тодорович, а кроме него двухочковые в этой четверти никто не попадал. Кроме того, гости смазали почти половину из 11 штрафных. К перерыву ЦСКА вел 10 очков, и это при том что в игре почти не принимал участия Нандо Де Коло.
Вы спросите — а где же обещанная интрига и шекспировские страсти? Третья четверть вместила в себя и то, и другое. «Химкам» удалось включить защиту и серьезно ограничить результативность соперника. А реабилитированный Швед стал набирать очки по привычному графику. И к середине 10-минутки в воздухе повисло напряжение. Армейцы порой слишком суетливо атаковали, и это позволяло «Химкам», пусть так и не выправившим процент попадания, подбираться все ближе. В концовке четверти преимущество хозяев стало минимальным, но несмотря на «трехи» Вяльцева и Мони,
Казалось, что «Химки» близки к тому чтобы смять грозного соперника, но на поверку оказалось, что за две минуты, отделяющие третью четверть от четвертой, у них «кончился бензин». Слишком много его они сожгли в погоне. А ЦСКА, напротив, включил форсаж — начав с дальнего попадания Антонова,
Антон БАБОШИН
из Москвы.