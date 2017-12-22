Дерби за ЦСКА: армейцы остановили «Химки»

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Пожалуй, лучшего подарка за считанные дни до наступления Нового года российские любители баскетбола получить не могли. Вне зависимости от клубной принадлежности. Встречи ЦСКА и «Химок» давно стали принципиальными. Дерби Ленинградки, российское класико — называйте как хотите, суть от этого не меняется. И даже удивительно, что две сильнейших команды страны за всю историю Евролиги встречались в рамках этого турнира всего два раза — по одному домашнему успеху на счету каждого. Но теперь календарь главного клубного соревнования континента устроен таким образом, что избежать матча между собой в регулярке два российских представителя не могли. И вряд ли это кого-то расстроило.

В нынешнем сезоне извечные оппоненты встречались уже дважды — и тоже разделили победы на двоих. На предсезонном Кубке Гомельского подмосковная команда сумела огорчить выступавший дома ЦСКА за счет ударно проведенной второй половины. Армейцы взяли реванш на выезде в начале ноября, но уже в официальной встрече — в рамках Единой лиги.

РАЗНЫМИ КУРСАМИ

К этой встрече соперники подошли разными курсами. На текущей неделе календарь Евролиги вместил сразу два тура, поэтому только в среду «Химки» на своей площадке достаточно уверенно обыграли турецкий «Эфес» и поднялись на пятое место в таблице. ЦСКА в тот же день на выезде провел матч против едва ли не самого неудобного для себя соперника, и уступил «Олимпиакосу» два очка в очень напряженном и драматичном матче. А вместе с тем потерял единоличное лидерство, разделив его с теми же греками.

Что-то теряешь, что-то находишь — на этот раз ЦСКА, потеряв очки, обрел двух игроков. Андрей Воронцевич не играл со времен выездного матча с «Уникахой» в конце ноября, а Отелло Хантер — три недели после встречи с «Барселоной». В этом матче они появились и в заявке, и на паркете.

Прошлый матч «Химок» и ЦСКА прошел при невероятном эмоциональном напряжении, что вылилось, например, в удаление со скамейки тренера красно-синих Димитриса Итудиса. То, что накал страстей не ослаб, можно было понять с самого начала — первая же атака хозяев обернулась потерей. Но счет вскоре был открыт каким-то невероятным попаданием Семена Антонова, против которого защищался лидер подмосковной команды Алексей Швед. Вслед за этим пять очков подряд набрал Никита Курбанов, и это задало тон всей первой четверти. ЦСКА держал соперника на расстоянии, которое все увеличивалось и за минуту до конца стало двузначным.

БЕНЗИНА НЕ ХВАТИЛО

Усилиями Шведа и Энтони Гилла гости «откусили» пять очков перевеса, но армейцы, пробив брешь в обороне соперника, продолжали методично атаковать через нее. И после того как за три минуты второй четверти отставание выросло до 15 очков, Георгиос Барцокас до самого перерыва усадил на лавку Шведа. Этот шаг помог усилить оборону — за последующие семь минут команда пропустила 10 очков. Но в атаке без лидера наступил закономерный провал. Достаточно сказать, что в лучшие бомбардиры «Химок» вышел Марко Тодорович, а кроме него двухочковые в этой четверти никто не попадал. Кроме того, гости смазали почти половину из 11 штрафных. К перерыву ЦСКА вел 10 очков, и это при том что в игре почти не принимал участия Нандо Де Коло.

Вы спросите — а где же обещанная интрига и шекспировские страсти? Третья четверть вместила в себя и то, и другое. «Химкам» удалось включить защиту и серьезно ограничить результативность соперника. А реабилитированный Швед стал набирать очки по привычному графику. И к середине 10-минутки в воздухе повисло напряжение. Армейцы порой слишком суетливо атаковали, и это позволяло «Химкам», пусть так и не выправившим процент попадания, подбираться все ближе. В концовке четверти преимущество хозяев стало минимальным, но несмотря на «трехи» Вяльцева и Мони, желто-синим не хватило не мастерства, не то везения, чтобы сравнять счет. Обстановка накалилась, и следствием этого стали обоюдные технические фолы для Де Коло и Мони.

Казалось, что «Химки» близки к тому чтобы смять грозного соперника, но на поверку оказалось, что за две минуты, отделяющие третью четверть от четвертой, у них «кончился бензин». Слишком много его они сожгли в погоне. А ЦСКА, напротив, включил форсаж — начав с дальнего попадания Антонова, красно-синие за несколько минут улетели на безопасное расстояние, совершив рывок 14:0. После попадания Курбанова, отлично отыгравшего весь матч, из-за дуги отрыв армейцев стал более чем солидным — «+17». Отыграть его у них уже было вряд ли возможно. Хотя гости, конечно, пытались.