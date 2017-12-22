Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
Баскетболисты ЦСКА победили «Химки» в матче Евролиги
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. ЦСКА победил «Химки» со счетом 79:68 в домашнем матче Евролиги.
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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. ЦСКА победил «Химки» со счетом 79:68 в домашнем матче Евролиги.
Самым результативным игроком встречи стал защитник московского клуба Кори Хиггинс, набравший 26 очков.
ЦСКА, одержавший 11 побед в 14 матчах, возглавляет турнирную таблицу. «Химки» идут на восьмом месте с восемью победами в 14 играх.
В следующем туре армейцы сыграют в гостях с испанской «Басконией» 29 декабря, подмосковный клуб в этот же день дома встретится с испанской «Барселоной».