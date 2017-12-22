10 главных баскетбольных событий 2017-го года в Европе

Источник: Советский спорт

ЕВРОЛИГА «ФЕНЕРБАХЧЕ»

В 2017-ом году впервые в истории Евролигу выиграл «Фенербахче». Даже больше — впервые в истории Евролигу выиграла турецкая команда. Странно, что туркам все никак не покорялся турнир с уже почти 60-летней историей. Были команды из России, Испании, Италии, Югославии, Литвы, Греции, Израиля и даже Франции. Турецкие же команды традиционно ходили в середняках, не добираясь даже до «Финала четырех». Пару раз это удавалось «Эфесу» в начале 21-го века, а затем опять застой.

Примечательно, что «Фенербахче» выиграл именно тогда, когда Евролига изменила формат. Хотя, и не в нем дело. Именитый Желько Обрадович вел к этому команду три года, и едва не выиграл в 2016-ом, если бы не тот самый толчок Хряпы. «Фенербахче» натерпелся и уже катком проехался по прошлому плей-офф, уверенно взяв домашний стамбульский финал. Лидеры Богданович и Юдо укатили в НБА. Забавно, что чемпион умудрился проиграть аж УНИКСу у себя дома в регулярке. Но это уже совсем другая история.

ФИАСКО БАРЦОКАСА

Георгис Барцокас сделал что-то невероятное с во многом ограниченным в ресурсах и кадрах «Локомотив-Кубань» и довел его до бронзы Евролиги. Выше было уже некуда и грек уехал в «Барселону». Видимо, за мечтой. Но ничего там у него не получилось. Совсем. Хотя вроде бы и игроков купили, вроде бы и клуб именитый, но «Барселона» не смогла выйти даже в плей-офф Евролиги и вылетела от «Валенсии» уже в четвертьфинале внутреннего чемпионата.

Вторую попытку Барцокас брать не захотел и уехал обратно в Россию. Как раз позвали «Химки», усилившиеся перед Евролигой. С российским клубом у Георгиса опять пошло. В Евролиге «Химки» уверенно идут в зоне плей-офф имея положительный баланс побед и поражений. Странно, что у него так и не получилось в Испании. Хотя, учитывая, что даже в этом сезоне «Барселона» вновь плоха и вновь не попадет в плей-офф, дело было не только в Барцокасе. Однако, его каталонское турне все равно никак нельзя назвать удачным.

СЛИВ УНИКСа

В нынешнем сезоне второй российской командой являются «Химки». В прошлом сезоне такой командой был УНИКС, который этот самый сезон абсолютно бессовестно слил. К концу прошлого года казанцы шли еще довольно неплохо, оставляя хоть какие-то шансы на достойное выступление. Они обыгрывали «Фенербахче», «Панатинаикос», «Жальгирис», а если проигрывали, то очень часто в самых концовках. Все это они растеряли в первые месяцы 2017-го. УНИКС начал разлагаться и стал совсем неуправляемым, безнадежно проигрывая матч за матчем. Евгений Пашутин не справился с управлением командой, показывал примитивнейший баскетбол и вполне заслуженно был уволен.

ПЕРФОМАНС ЛЭНГФОРДА

Единственным светлым пятном УНИКСа был Кит Лэнгфорд, который в свои 33 года стал лучшим скорером Евролиги. Он бодро начал сезон и лишь немного сдал ко второй половине. За этим хотя бы было забавно смотреть. Триумф айзо-баскетбола на европейских паркетах. Хотя, во-многом из-за такой зависимости от Кита УНИКС в итоге и посыпался, и выглядел ужасно примитивно. Как оказалось, перфоманс Лэнгфорда стал последним в его европейской карьере. Чувствуя, что больше он так не сможет, находясь на статистическом пике, Кит решил уехать в Китай.

КРЕСТЫ ЛЬЮЛЯ

Главная суперзвезда европейского баскетбола Серхио Льюль имел наибольшие шансы заиграть в НБА. Его регулярно пытался заманить «Хьюстон». Льюль был самым сильным защитником Европы. Шикарный бросок со всех дистанций, в том числе и с ведения, чтение игры, скорость — его игра вполне походила под реалии НБА, где ты либо хоть как-то защищаешься, либо сидишь. Однако, Серхио предпочитал быть живой легендой Мадрида, а не сидеть под Харденом.

В августе Льюль порвал крестообразные связки и мениск, и вся эта история с НБА закончилась как-то сама собой. Подобная травма в 30 лет — это однозначная потеря скорости, резкости, отчасти физики, фундаментальных навыков для НБА. Совсем непонятно, в каком состоянии его нога будет после возвращения, как будет реагировать на нагрузки. В добавок, это всегда огромный удар по психологии. Понятно, что уже ни в какие Америки Льюля не позовут. А если и позовут, то игрок сам не согласится. Слишком большие риски совсем потерять здоровье и остаток карьеры.

СБОРНАЯ СЛОВЕНИИ

Последний Евробаскет открыл команды, которые в принципе не считались какими-то историческими топами даже на европейском уровне. Веселая и бегущая Финляндия, солидная Латвия, вновь, после ухода Новицки, что-то начала показывать Германия, даже Венгрия как-то затесалась. Во многом, удачно подобралось поколение. Порзингис, Бертаньш, Тимма — и вот уже латыши могут очень многое. Немцам хватило вообще, прости господи, Шредера. Марканнен у финнов.

Но всех порвала Словения, уловившая тренды современного баскетбола. Два крутых задних уровня НБА Дончич и Драгич, максимально растягивающих игру, умеющие и бросать, и залезть под дыру, и отдать, ну и натурализованный рим-протектор Рэндольф — и вот вы уже чемпионы Европы.

Хотя, дело не только в поколении и игроках. Евробаскет вскрыл огромный разрыв между тренерами. Тренер словенцев Кокошков, работающий еще и ассистентом в «Юте», показал нечто запредельное на этом уровне — подогнал ролевиков под игру лидеров и выстроил крутую защиту. Высокий уровень понимания игры показал и латыш Багатскис. Латвия спокойно могла бы быть в финале, если бы не напоролась на Словению еще в четвертьфинале.

ФЕНОМЕН ДОНЧИЧ

На Евробаскете Дончич сделал серьезнейшую заявку на 1-ый пик драфта НБА. В первые месяцы сезона стало понятно, что он безоговорочный первый номер. В таком возрасте он сумел подмять под себя игру «Реала» и стал лучшим игроком Евролиги.

Дончич — это не просто главное открытие этого года. Он лучший и самый талантливый европеец со времен Рубио. Был Порзингис, но его перед драфтом очень мало кто воспринимал всерьез. Возможности Луки всем очевидны. В отличие от Рубио, он еще и шикарно бросает и создает возможности сам для себя. В свои 18 он умеет практически все и будет только прогрессировать. При этом, он уже готов играть уже сейчас на том уровне, за счет фундаментальных навыков. Ценность и понимание его уровня выше, потому что он играет не со сверстниками, а рубится со взрослыми дядьками. У него все в порядке с характером, он не конфликтен и готов слушать и учиться. Это очевидный френчайз-игрок, который еще и будет предан своей команде.

Когда 17-летний Дончич приезжал в Казань играть с УНИКСом, я не мог понять, как можно так круто играть в таком возрасте и на таком уровне. Я и не мог и представить, что через год он станет в несколько раз круче. Дончич чрезвычайно хорош.

СБОРНАЯ РОССИИ

В сентябре сборная России умудрилась прилично сыграть на Евробаскете. Да, без медалей. Да, большинство команд не привезли своих главных звезд, тогда как Россия наконец собралась в максимально боеспособном составе, за исключением Карасева, что все равно не помешало Сербии, которая не привезла всех своих основных звезд, разделать нас в полуфинале. Привези Греция Адетокунбо, нас бы порвали еще в четвертьфинале. У нас просто нет баскетболистов, которые могли бы защищаться и атаковать против него. Латвия с Порзингисом закономерно и уверенно россиян в группе вынесла. Да, сборная России ну очень сильно зависела от Шведа, которому Базаревич предоставил полную свободу, из-за чего тот умудрялся бросать трехи в быстром отрыве. Какая-то вариативность отсутствовала.

Однако, несмотря на такое большое количество «но», впечатления от выступления сборной все равно было хорошие. Особенно на контрасте с тем ужасом, что был, начиная с 2013 года. За сборную впервые не было откровенно стыдно, что уже довольно большой прогресс. Хотя, что мы будем делать на Кубке мира 2019-го со всего одной звездой в составе — совсем непонятно.

ШВЕД КАК ЛУЧШИЙ СКОРЕР ЕВРОПЫ

Однако, Евробаскет очень сильно помог и придал уверенности Алексею Шведу, который стал лучшим скорером турнира. В свой третий год, после возвращения из НБА, он является лучшим скорером Евролиги. Игра «Химок» полностью выстроена под него. Если у него летит — все замечательно. Хотя было и очевидно, что в Европе, где куда меньший уровень интенсивности и игровой ответственности, Алексей будет одним из лучших.

Шведу вот-вот исполнилось 29. У него есть еще несколько лет, чтобы попробовать реанимировать свою карьеру в НБА. Учитывая то, как он сейчас играет, у него есть шансы, если захочет. В НБА востребованы задние, умеющие забивать. В той же «Миннесоте» он мог бы спокойно отыгрывать вместо Кроуфорда, который в свои 50 лет так же аморфен в защите, если не хуже. Другое дело, что в Европе Шведу позволительно мнить себя звездой. Он таковой здесь и является. В НБА — совсем нет. Трудный выбор.

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