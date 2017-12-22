10 главных баскетбольных событий 2017-го года в Европе
Чем запомнился европейский баскетбол в уходящем году?
Чем запомнился европейский баскетбол в уходящем году?
ЕВРОЛИГА «ФЕНЕРБАХЧЕ»
В 2017-ом году впервые в истории Евролигу выиграл «Фенербахче». Даже больше — впервые в истории Евролигу выиграла турецкая команда. Странно, что туркам все никак не покорялся турнир с уже почти 60-летней историей. Были команды из России, Испании, Италии, Югославии, Литвы, Греции, Израиля и даже Франции. Турецкие же команды традиционно ходили в середняках, не добираясь даже до «Финала четырех». Пару раз это удавалось «Эфесу» в начале 21-го века, а затем опять застой.
Примечательно, что «Фенербахче» выиграл именно тогда, когда Евролига изменила формат. Хотя, и не в нем дело. Именитый Желько Обрадович вел к этому команду три года, и едва не выиграл в 2016-ом, если бы не тот самый толчок Хряпы. «Фенербахче» натерпелся и уже катком проехался по прошлому
ФИАСКО БАРЦОКАСА
Георгис Барцокас сделал
Вторую попытку Барцокас брать не захотел и уехал обратно в Россию. Как раз позвали «Химки», усилившиеся перед Евролигой. С российским клубом у Георгиса опять пошло. В Евролиге «Химки» уверенно идут в зоне
СЛИВ УНИКСа
В нынешнем сезоне второй российской командой являются «Химки». В прошлом сезоне такой командой был УНИКС, который этот самый сезон абсолютно бессовестно слил. К концу прошлого года казанцы шли еще довольно неплохо, оставляя хоть
ПЕРФОМАНС ЛЭНГФОРДА
Единственным светлым пятном УНИКСа был Кит Лэнгфорд, который в свои 33 года стал лучшим скорером Евролиги. Он бодро начал сезон и лишь немного сдал ко второй половине. За этим хотя бы было забавно смотреть. Триумф
КРЕСТЫ ЛЬЮЛЯ
Главная суперзвезда европейского баскетбола Серхио Льюль имел наибольшие шансы заиграть в НБА. Его регулярно пытался заманить «Хьюстон». Льюль был самым сильным защитником Европы. Шикарный бросок со всех дистанций, в том числе и с ведения, чтение игры, скорость — его игра вполне походила под реалии НБА, где ты либо хоть
В августе Льюль порвал крестообразные связки и мениск, и вся эта история с НБА закончилась
СБОРНАЯ СЛОВЕНИИ
Последний Евробаскет открыл команды, которые в принципе не считались
Но всех порвала Словения, уловившая тренды современного баскетбола. Два крутых задних уровня НБА Дончич и Драгич, максимально растягивающих игру, умеющие и бросать, и залезть под дыру, и отдать, ну и натурализованный
Хотя, дело не только в поколении и игроках. Евробаскет вскрыл огромный разрыв между тренерами. Тренер словенцев Кокошков, работающий еще и ассистентом в «Юте», показал нечто запредельное на этом уровне — подогнал ролевиков под игру лидеров и выстроил крутую защиту. Высокий уровень понимания игры показал и латыш Багатскис. Латвия спокойно могла бы быть в финале, если бы не напоролась на Словению еще в четвертьфинале.
ФЕНОМЕН ДОНЧИЧ
На Евробаскете Дончич сделал серьезнейшую заявку на 1-ый пик драфта НБА. В первые месяцы сезона стало понятно, что он безоговорочный первый номер. В таком возрасте он сумел подмять под себя игру «Реала» и стал лучшим игроком Евролиги.
Дончич — это не просто главное открытие этого года. Он лучший и самый талантливый европеец со времен Рубио. Был Порзингис, но его перед драфтом очень мало кто воспринимал всерьез. Возможности Луки всем очевидны. В отличие от Рубио, он еще и шикарно бросает и создает возможности сам для себя. В свои 18 он умеет практически все и будет только прогрессировать. При этом, он уже готов играть уже сейчас на том уровне, за счет фундаментальных навыков. Ценность и понимание его уровня выше, потому что он играет не со сверстниками, а рубится со взрослыми дядьками. У него все в порядке с характером, он не конфликтен и готов слушать и учиться. Это очевидный
Когда 17-летний Дончич приезжал в Казань играть с УНИКСом, я не мог понять, как можно так круто играть в таком возрасте и на таком уровне. Я и не мог и представить, что через год он станет в несколько раз круче. Дончич чрезвычайно хорош.
СБОРНАЯ РОССИИ
В сентябре сборная России умудрилась прилично сыграть на Евробаскете. Да, без медалей. Да, большинство команд не привезли своих главных звезд, тогда как Россия наконец собралась в максимально боеспособном составе, за исключением Карасева, что все равно не помешало Сербии, которая не привезла всех своих основных звезд, разделать нас в полуфинале. Привези Греция Адетокунбо, нас бы порвали еще в четвертьфинале. У нас просто нет баскетболистов, которые могли бы защищаться и атаковать против него. Латвия с Порзингисом закономерно и уверенно россиян в группе вынесла. Да, сборная России ну очень сильно зависела от Шведа, которому Базаревич предоставил полную свободу,
Однако, несмотря на такое большое количество «но», впечатления от выступления сборной все равно было хорошие. Особенно на контрасте с тем ужасом, что был, начиная с 2013 года. За сборную впервые не было откровенно стыдно, что уже довольно большой прогресс. Хотя, что мы будем делать на Кубке мира 2019-го со всего одной звездой в составе — совсем непонятно.
ШВЕД КАК ЛУЧШИЙ СКОРЕР ЕВРОПЫ
Однако, Евробаскет очень сильно помог и придал уверенности Алексею Шведу, который стал лучшим скорером турнира. В свой третий год, после возвращения из НБА, он является лучшим скорером Евролиги. Игра «Химок» полностью выстроена под него. Если у него летит — все замечательно. Хотя было и очевидно, что в Европе, где куда меньший уровень интенсивности и игровой ответственности, Алексей будет одним из лучших.
Шведу
ОТКАЗ РОССИИ ОТ ЧЕМПИОНАТА МИРА 2023
В начале года президент РФБ Андрей Кириленко грезил мечтой привезти чемпионат мира по баскетболу 2023 в Россию. Шли разработки плана потенциальной заявки. Условия вроде бы есть, а России действительно не хватало крупного баскетбольного турнира. Планов было громадье. В октябре в Россию даже прикатила оценочная комиссия ФИБА, проверяющая готовность городов к турниру, и вроде бы даже осталась довольна развитием баскетбола в стране. Однако, уже через месяц Россия свою заявку отозвала. Видимо,