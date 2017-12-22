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22 декабря, источник: Газета.Ру

Российское дерби Евролиги: «Химки» против ЦСКА

В заключительном выездном матче года в баскетбольной Евролиге подмосковные «Химки» встретятся со столичным ЦСКА. Армейская команда на данный лидирует в регулярном первенстве, тогда как химчане борются за место в плей-офф.

Источник: Газета.Ру

Изрядно поколесив по Cтарому Cвету в первом круге «регулярки» Евролиги команда Гиоргоса Барцокаса готова сделать финальную остановку 2017-го. Место назначения — УСК ЦСКА, где базируется, пожалуй, самый принципиальный соперник желто-синих на континенте.

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И пусть в рамках международного турнира стороны сходились к барьеру лишь дважды (в сезоне-15/16 антагонисты обменялись домашними победами в топ-16), общая история взаимоотношений земляков изобилует драматичными переплетениями. А потому Дерби Ленинградки, как зачастую называют сшибку географических соседей, вполне можно приравнять к классическим и максимально «горячим» зарубам Европы.

Наверное, накал в отношениях пошел в рост с сезона-2010/11, когда желто-синие в первый (и пока последний) раз сместили ЦСКА со всероссийского трона. Тогда Единая лига ВТБ определяла чемпиона при помощи «финала четырех» — и парни Римаса Куртинайтиса в драматичной борьбе добились-таки свержения гегемона. В ту пору столичные цвета защищал Алексей Швед — нынешний лидер химчан, а также лучший бомбардир Евролиги и Единой лиги ВТБ. И его очередной выход на паркет против дружины, где некогда всерьез взошла и засияла на полную катушку его звезда, воспринимается болельщиками как эмоциональный бонус к без того принципиальному сражению.

Ну, а то, что оппоненты щадить друг друга не будут, понятно хотя бы из анализа турнирного положения. Москва ведет за собой караван топ-команд из Европы, имея на счету уже двузначное количество побед. Химки же борются за место в плей-офф, прогуливаясь по тонкому льду.

Из-за неудач в гостевых сражениях парни Гиоргоса Барцокаса то и дело обнаруживают себя на грани вылета из зачетной восьмерки. А потому обязаны давать бой землякам, чтобы к финишу первого круга занести этот отрезок себе в актив.

Впрочем, даже выдержать поединок на равных в Москве против ЦСКА — задача со звездочкой даже для сильных мира сего. Мыслимое ли дело: на родной площадке подопечные Димитриса Итудиса за весь сезон уступили всего раз. И то в овертайме, и то всего два очка, и то чемпиону Евролиги «Фенербахче». В остальном же «красно-синие» были если не безупречны, то стремились к чему-то подобному.

Собственно, «Химки» это прочувствовали на собственном опыте: в начале ноября желто-синие принимали в родном БЦМО принципиального оппонента под эгидой Единой лиги ВТБ. Встреча, выдавшаяся результативной, на протяжении получаса держала болельщиков в напряжении. Но на финишном отрезке Москва включила космические обороты — и на этих турбинах унеслась к победе со счетом 96:81.

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Впрочем, в той встрече ГиоргосБарцокас не мог прибегнуть к помощи Тодоровича и Ханикатта. Сейчас же выбор исполнителей у греческого коуча шире, а ротация глубже и гибче, что подстегивает химчан дать бой гранду.

Разумеется, дерби Ленинградки — это еще и противостояние личностей с пересечением судеб внутри системы координат команд. Так, Дмитрий Соколов четыре сезона отыграл в рядах армейцев, а затем транзитом через УНИКС и «Красный октябрь» перебрался в Подмосковье. Виталий Фридзон с 2004 по 2013 годы наравне с Сергеем Моней олицетворял собой «Химки» — и даже был признан самым ценным игроком чемпионской для желто-синих Единой лиги ВТБ. Однако четыре с хвостиком года назад атакующий защитник присоединился к столичной армии — и уже успел с ней стать чемпионом Евролиги.

Ну и, разумеется, нельзя не упомянуть о битве наставников-земляков. Греки ведь шли к успеху (и очному поединку) схожими путями: практически ровесники, они начинали восхождение с самостоятельной работы у руля малых клубов на родине, затем обкатывали систему среди чуть более состоятельных дружин — и подтверждали ее жизнеспособность.

Ну, а высшей точкой в карьере специалистов стал триумф в Евролиге, где Итудис прославил ЦСКА, а Барцокас — «Олимпиакос».

Любопытно, что Гиоргос пересекался с Димитрисом и на внутренней российской арене, когда возглавлял кубанский «Локомотив».

И то был, пожалуй, самый яркий сезон в исполнении «железнодорожников», поскольку на протяжении года они являлись настоящим альтер-эго ЦСКА. Положить соперника на лопатки кубанцы тогда не смогли, но потрепали знатно — чего стоит хотя бы третье место в Евролиге. А это значит, что о болевых точках в тактическом организме конкурентов Барцокас осведомлен. И попробует надавить на них с максимальной силой.

Разумеется, в пятницу на матче подобного толка и значения ожидается аншлаг — и болельщики наверняка организуют его, памятуя о предыстории взаимоотношений. Единственное, пожалуй, чего фаны сразу не смогут уразуметь, так это выбора не самой вместительной арены.

Ведь УСК ЦСКА прилично уступает по количеству мест для зрителей «Мегаспорту». Загадка разрешается просто: монументальный дворец спорта в канун праздников занят новогодними представлениями. А потому москвичи вернулись к истокам, выбрав старый добрый зал в качестве арены для баталий.

Напомним, москвичи в этом сезоне уже проводили здесь поединок Евролиги и уверенно переиграли в нем греческий «Панатинаикос» — 81:63.

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