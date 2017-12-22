«Жальгирис» одержали победу над «Валенсией» в матче Евролиги

Игра, прошедшая в четверг в Валенсии, завершилась победой литовской команды со счетом 71:63 (19:16, 15:20, 20:10, 17:17). В составе «Жальгириса» самым результативным с 16 очками стал Василие Мицич, а Паулюс Янкунас оформил дабл-дабл — 11 очков и 11 подборов. У «Валенсии» 14 очков набрал Эрик Грин, а автором дабл-дабла стал Боян Дубльевич — 11 очков и 10 подборов.