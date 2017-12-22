«Жальгирис» одержали победу над «Валенсией» в матче Евролиги
МОСКВА, 22 дек —
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МОСКВА, 22 дек —
Игра, прошедшая в четверг в Валенсии, завершилась победой литовской команды со счетом 71:63 (19:16, 15:20, 20:10, 17:17). В составе «Жальгириса» самым результативным с 16 очками стал Василие Мицич, а Паулюс Янкунас оформил
Результаты других матчей 14-го тура, прошедших в четверг:
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция) — 63:69 (15:20, 23:21, 11:17, 14:11),
«Бамберг» (Германия) — «Реал» (Испания) — 66:81 (13:29, 22:21, 16:18, 15:13),
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Фенербахче» (Турция) — 82:73 (24:15, 16:21, 20:18, 22:19).