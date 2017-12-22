Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
Баскетболистки «Енисея» вышли во второй раунд плей-офф Кубка Европы
МОСКВА, 22 дек —
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МОСКВА, 22 дек —
Встреча, прошедшая в четверг в Бельгии, завершилась победой хозяек со счетом 62:56 (20:15, 15:14, 10:14, 17:13). В составе российской команды по 10 очков Екатерина Кирьянова и Наталья Доровских.
Первая игра, прошедшая 14 декабря в Красноярске, закончилась победой «Енисея» (69:58), который по сумме двух встреч вышел в следующий раунд.
Следующим соперником российской команды станет турецкий «Хатай». Первый матч соперники проведут 4 января в Красноярске, ответная игра состоится 11 января в Турции.