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22 декабря, источник: Р-Спорт

Баскетболистки «Енисея» вышли во второй раунд плей-офф Кубка Европы

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт. Баскетболистки красноярского «Енисея» проиграли бельгийскому «Намюру» в ответном матче первого раунда плей-офф Кубка Европы, но по сумме двух игр вышли в следующую стадию турнира.

Встреча, прошедшая в четверг в Бельгии, завершилась победой хозяек со счетом 62:56 (20:15, 15:14, 10:14, 17:13). В составе российской команды по 10 очков Екатерина Кирьянова и Наталья Доровских.

Первая игра, прошедшая 14 декабря в Красноярске, закончилась победой «Енисея» (69:58), который по сумме двух встреч вышел в следующий раунд.

Следующим соперником российской команды станет турецкий «Хатай». Первый матч соперники проведут 4 января в Красноярске, ответная игра состоится 11 января в Турции.

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