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22 декабря, источник: Известия

Антонов: Одному со Шведом не справиться, нужна командная защита

Форвард ЦСКА — о предстоящем матче с «Химками», выступлении сборной России в 2017 году, возвращении Павла Коробкова и уникальности Кристапса Порзингиса.

Источник: Известия

Форвард ЦСКА и сборной России Семен Антонов ударно провел 2017 год — баскетболист стал одним из героев финальной серии Единой лиги ВТБ-2016/17, отлично выступил на Евробаскете-2017 и завоевал место в стартовой пятерке самого титулованного клуба России. В интервью «Известиям» 28-летний игрок подвел итоги календарного года и рассказал о предстоящем дерби с подмосковными «Химками» в Евролиге.

— Это ваш второй сезон в ЦСКА, и вы уже выходите на первые роли в команде. Приятно?

— Это стечение обстоятельств. В конце ноября — начале декабря Андрей Воронцевич и Отелло Хантер получили травмы. Поэтому тренерский штаб доверил мне больше игрового времени, и я, безусловно, рад этому. Выступаю на позиции четвертого и иногда пятого номера. Знаю все комбинации, партнеры часто выводят меня на открытые броски. Самое главное — отрабатывать на максимуме те минуты, которые ты получаешь на площадке. Вне зависимости от того, сыграешь ты 25 или одну минуту, надо приносить как можно больше пользы своей команде.

— В регулярном сезоне Евролиги ЦСКА сыграл практически со всеми командами турнира. Какой соперник был самым сложным?

— Тем Евролига и хороша, что тут собрались все сильнейшие клубы континента. Каждый матч — это небольшой финал. Тут нет аутсайдеров, любой может обыграть любого. Все клубы здорово укомплектованы, имеют очень квалифицированных тренеров. Как пример — «Бамберг» обыграл «Олимпиакос», мы уступили «Олимпиакосу», но уверенно обыграли «Бамберг» на выезде. Результат непредсказуем. Занимающий сейчас последнее место «Анадолу Эфес» способен дать бой любому сопернику, особенно дома. Поэтому впереди нас ждет непростой марафон.

— То есть новый формат Евролиги вам по душе?

— Понятно, что увеличение количества игр, лишние перелеты и, как следствие, травмы ведущих игроков накладывают отпечаток на качество игры. Но зато это круто для болельщиков. На каждом матче собираются полные трибуны, интерес к турниру колоссальный.

— В среду ЦСКА играл с «Олимпиакосом» в Греции, а уже в пятницу вам принимать «Химки». Что скажете о предстоящей игре?

— Все с нетерпением ждут этот матч. Наша прошлая игра в рамках Лиги ВТБ собрала полный зал в Химках. Уверен, что в УСК ЦСКА тоже будет аншлаг. «Химки» и ЦСКА — хороший раздражитель друг для друга, игрокам обоих клубов не нужен лишний повод для мотивации. В 13-м туре «Химки» победили «Анадолу», а мы свой матч проиграли. На подготовку остается всего день. И у нас, и у соперника есть травмированные игроки, мы находимся в равных условиях.

— Главный вопрос. Как вы планируете справиться с Алексеем Шведом — лучшим снайпером Евробаскета и самым результативным игроком нынешнего розыгрыша Евролиги?

— Леху очень сложно остановить. Он — сильный, талантливый игрок, добившийся приглашения в НБА. Швед — лидер «Химок», берет на себя много бросков. Одному с ним не справиться, нужна командная защита. Он находится в отличной форме, в каждом матче набирает более 20 очков. Будем готовиться защищаться от него. Но и без Шведа на площадке «Химки» продолжают играть в агрессивный баскетбол. У них есть такие снайперы, как Андерсон, Маркович, Дженкинс, сильная передняя линия — Томас, Гилл, Зубков. Уверен, будет очень интересно.

— В межсезонье состав ЦСКА заметно обновился. Команде уже удалось полностью перестроиться?

— Не совсем. Из-за Евробаскета, где играло восемь игроков ЦСКА, у команды практически не было предсезонки. Мы собрались за 10 дней до первого официального матча сезона. Поэтому мы до сих пор ищем свою игру. Она стала стабильнее, чем в начале сезона, когда мы постоянно проигрывали стартовые отрезки, но это не предел мечтаний. При этом все понимают, что у нас строится новая команда. Нужно притираться друг к другу, прочувствовать новых партнеров. Думаю, вторая половина сезона будет намного интереснее — мы обретем стабильность и надежность.

— Звездный разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес — самый быстрый игрок, с которым вам приходилось играть?

— Во время игры эта скорость не ощущается. Вот если мы побежим стометровку, то вероятно, я сильно уступлю Серхио. На площадке он много времени проводит с мячом, заставляет сдваиваться на себя оппонентов. За счет этого у нас открываются руки на периметре или под кольцом. А у наших больших есть преимущество на подборе, учитывая, что центровой соперника концентрируется на действиях Родригеса. Безусловно, он стал важным элементом игры ЦСКА.

— Другого новичка ЦСКА — Уилла Клайберна — многие эксперты называют главным открытием сезона. Согласны?

— Я не так пристально следил, как Уилл играл в прошлом году, но он молодец, действительно очень хорошо помогает команде. Может обыграть один в один, делает много подборов — он лидер ЦСКА по этому показателю. Добавляет нам размеров, так как способен сыграть на позиции второго номера и тогда у нас получается высокая пятерка. Круто, что этот форвард оказался именно в ЦСКА, наши селекционеры сработали отлично.

— После полуторалетнего перерыва в состав ЦСКА вернулся Павел Коробков, которого вы хорошо знаете по совместному выступлению за «Нижний Новгород» (НН)…

— Я очень рад за Пашу. Своей игрой за «НН» он заслужил приглашение в ЦСКА и до травмы колена сполна оправдал свое пребывание в команде. Жаль, что он так много пропустил, но сейчас Паша набирает форму, тренеры выпускают его, чтобы он почувствовал уверенность в своих силах. Спасибо клубу, что, несмотря на проблемы со здоровьем, наши руководители продлили контракт с Коробковым. Я надеюсь, что он вернется на тот уровень, на котором играл до травмы и заработает приглашение в сборную. Коробков — универсальный центровой, с хорошим броском и великолепным пониманием игры. К тому же он молод, у него еще всё впереди.

— Продолжаете следить за «Нижним Новгородом»?

— Стараюсь следить за всеми российскими клубами, смотрю игры Лиги ВТБ и еврокубков. Приятно, что «НН» вновь взял курс на развитие молодых игроков. В команду вернулся Зоран Лукич — сербский тренер, который вывел ее в финал Лиги ВТБ и добыл путевку в Евролигу. Он дает шанс нашим ребятам проявить себя, и они им пользуются. Да, где-то нижегородский клуб уступает своим прямым конкурентам, но «НН» образца 2013−2015 годов тоже сформировался не сразу. Уверен, уже в феврале 2018-го ребята получат приглашения в сборную России.

— Какую оценку вы поставили бы сборной за 2017 год?

— Мы заслужили оценку «хорошо», твердую четверку. Если бы выиграли медали Евробаскета, то была бы пятерка. Ведь никто не ожидал от нас выхода в полуфинал. У нас была тяжелая подготовка к турниру. Швед получил травму. Затем был турнир в Германии, где мы потерпели три поражения подряд и подошли к турниру не в лучшем моральном состоянии. Но мы сумели собраться и начали с побед над Турцией и Сербией. Имели шансы пройти групповой этап без поражений, но не смогли перестроиться во второй половине матча с Латвией. В плей-офф мы также выглядели неплохо и уступили соперникам в равной борьбе.

Если говорить про квалификацию Кубка мира-2019, то не стоит придавать много значения поражению от Боснии и Герцеговины. Боснийцы защитили свою площадку, поймали кураж и забили несколько важных трехочковых. Хорошо, что смогли сократить разницу до пяти очков. Ждем ответной игры в феврале. Понятно, что впереди много работы, но мы общаемся со всеми игроками сборной, и все они горят желанием отобраться на Кубок мира. Практически ни у кого опыта участия в таком турнире не было.

— На Евробаскете вы играли против Кристапса Порзингиса — форварда «Нью-Йорк Никс» и сборной Латвии. Прочувствовали его уникальность?

— Против нас он играл не так много. Тимофей Мозгов быстро подсадил его на фолы и практически выключил из игры. Но безусловно, Кристапс безумно талантлив. Баскетболисты с такими габаритами, видением игры и настолько точным броском рождаются очень редко. Он — звезда НБА, набирает по 40 очков за игру, бьет исторические рекорды. Еще год-два, и он станет суперзвездой Лиги.

— Активно следите за НБА?

—  Нет. Трансляции начинаются очень поздно. Ограничиваюсь только хайлайтами лучших игровых моментов дня. Раньше было время смотреть обзоры, но сейчас его нет.

— А у вас есть любимая команда в Лиге?

— Мне нравится «Сан-Антонио». В команде всегда много европейцев, свой стиль игры, великий тренер Грегг Попович.

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