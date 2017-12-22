ЦСКА и «Химки» сыграют в российском дерби Евролиги

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В Евролиге ЦСКА одержал 10 побед, «Химки» — восемь, подмосковный клуб также входит в первую восьмерку команд, которая продолжит выступление в четвертьфинале. Химчане вернулись в главный еврокубковый турнир спустя один сезон благодаря выходу в финал Единой лиги ВТБ. ЦСКА победил конкурента в трех матчах, при этом армейцы дважды обыграли подмосковную команду в регулярном чемпионате.

Обыграть «Химкам» сильнейший российский клуб удалось почти два года назад — 29 декабря 2015 года на стадии топ-16 Евролиги. Тогда на столичной арене «Крылатское» химчане выиграли со счетом 91:89, что не помешало ЦСКА выйти в четвертьфинал с первого места в группе, а затем и выиграть турнир. «Химки» же по дополнительным показателям уступили место в плей-офф испанскому «Реалу».

В нынешнем сезоне ЦСКА вновь уверенно решает задачу-минимум по выходу в четвертьфинале, тогда как подмосковной команде будет непросто удержать свои позиции в первой восьмерке. В конце зимы «Химки» преодолели кризис, однако команда Георгиоса Барцокаса иногда терпит неожиданные поражения, как это случилось неделю назад в испанской Малаге во встрече с «Уникахой» (84:93).

ЦСКА после поражения в Греции

На этой неделе в Евролиге вновь запланированы два тура, так что ЦСКА и «Химки» провели матчи в среду. «Химки» играли в Мытищах и разгромили аутсайдера — турецкий «Анадолу Эфес» (86:68), тогда как армейцы провели сложнейшую гостевую игру с греческим «Олимпиакосом», уступив со счетом 86:88. ЦСКА при этом с большим отрывом является самой результативной командой Евролиги, набирая в среднем 89 очков за игру.

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В Единой лиге ВТБ ЦСКА лидирует, одержав победы во всех девяти матчах, тогда как «Химки» идут лишь на пятом месте, победив в пяти встречах из восьми. Предыдущий матч в чемпионате страны химчане провели еще 10 декабря, в овертайме со счетом 90:87 победив «Нижний Новгород».

Барцокас накануне матча сказал, что идеальная игра предоставит шанс на победу, так как в Евролиге нет непобедимых команд. Против больших клубов, по мнению наставника «Химок», все решают детали — подборы, минимизация потерь, движение мяча и командная игра. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подчеркнул, что для его команды очень важно реабилитироваться после поражения в Греции.