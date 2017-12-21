Баскетболистки МБА проиграли турецкому «Мерсину» и вылетели из Кубка Европы

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером»
5 трендов здорового питания, которыми запомнился 2017 год
Иорданский принц уйдет с поста ООН из-за отказа встать на колени
Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор
Песков ответил на слова ФБК о квартире экс-жены и ее самолете
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Лада0
Динамо Мн0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон0
Челси0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал0
Барселона1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио2
Кротоне0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард2
Сочи2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс0
Нефтехимик4
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
СКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Беневенто
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Интер
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Верона
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Вильярреал
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь3
Салават Юлаев6
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Депортиво
Сельта
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Рома
Хоккей. НХЛ
24.12
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
24.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
24.12
Флорида Пантерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
24.12
Нью-Джерси Дэвилз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
24.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
24.12
Питтсбург Пингвинз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
24.12
Каролина Харрикейнз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
24.12
Коламбус Блю Джэкетс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона КойотсОТ3
Вашингтон Кэпиталз2
Хоккей. НХЛ
24.12
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
24.12
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
24.12
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз4
Миннесота Уайлд2
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз4
Филадельфия Флайерз2
Все события
В проекте Крымского моста найдена ошибка
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Куда уйдут Мутко?
Число медалей сборной России на ОИ в Сочи сократилось до 20
25-летняя внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Поклонники раскритиковали нелепый наряд Кристины Асмус
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Сексологи просят не делать из секса новогодний подарок
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Названа разбивающая психику детей ошибка родителей
Фоторепортажи
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
8«Реал Мадрид» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира
21 декабря, источник: Р-Спорт

Баскетболистки МБА проиграли турецкому «Мерсину» и вылетели из Кубка Европы

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт. Баскетболистки московской МБА уступили турецкому «Мерсину» в ответном матче первого раунда плей-офф Кубка Европы и завершили борьбу в турнире.

Встреча, прошедшая в четверг в Мерсине, завершилась со счетом 85:76 (21:21, 24:13, 17:19, 23:23) в пользу хозяек. В составе победительниц 18 очков набрала Марика Гайич, а Кристал Томас сделала дабл-дабл — 12 очков и 10 подборов. У МБА 14 очков набрала Людмила Сапова.

Первый матч, прошедший в Москве 14 декабря, также завершился победой «Мерсина» (81:66), который в следующем раунде плей-офф встретится с «ТТТ Ригой».

Теперь и без герба: новые запреты МОК для российских олимпийцев
Куда уйдут Мутко?
Число медалей сборной России на ОИ в Сочи сократилось до 20
Год баскетбола: возвращение России и звезда Шведа
Кого мы хотим вернуть в РФПЛ: Аленичев, Тихонов, новый Халк
«Динамо» (Москва) — СКА и другие матчи игрового дня КХЛ
На кого ставят Мостовой, Кержаков и другие экс-испанцы в класико
Дайте Манчини еще 15 миллионов. Все о трансферах «Зенита»
Спорт-Экспресс
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Ванессе Паради — 45: роли, за которые мы любим актрису Француженка, сумевшая покорить весь мир своим многогранным талантом, отмечает юбилей. Вспоминаем ее самые выдающиеся работы в кино и появления на красной дорожке
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь