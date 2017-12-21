Баскетболистки МБА проиграли турецкому «Мерсину» и вылетели из Кубка Европы

Встреча, прошедшая в четверг в Мерсине, завершилась со счетом 85:76 (21:21, 24:13, 17:19, 23:23) в пользу хозяек. В составе победительниц 18 очков набрала Марика Гайич, а Кристал Томас сделала дабл-дабл — 12 очков и 10 подборов. У МБА 14 очков набрала Людмила Сапова.