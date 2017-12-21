Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
Баскетболистки МБА проиграли турецкому «Мерсину» и вылетели из Кубка Европы
МОСКВА, 21 дек —
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МОСКВА, 21 дек —
Встреча, прошедшая в четверг в Мерсине, завершилась со счетом 85:76 (21:21, 24:13, 17:19, 23:23) в пользу хозяек. В составе победительниц 18 очков набрала Марика Гайич, а Кристал Томас сделала
Первый матч, прошедший в Москве 14 декабря, также завершился победой «Мерсина» (81:66), который в следующем раунде