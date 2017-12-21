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21 декабря, источник: Чемпионат.com

Курбанов: Против Спанулиса и Шведа в защите работает вся команда

Никита Курбанов — о причинах неудачи в Афинах, игре с «Химками» в Евролиге и персональной защиты против Алексея Шведа.

Источник: РИА "Новости"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов после гостевого поражения от «Олимпиакоса» (88:86) был расстроен. Ничего удивительного. Победа в матче против «Оли» снова была в руках и по какой-то злой традиции была вновь упущена.

А начиналось всё позитивно. Причём именно успехи Курбанова на обеих сторонах площадки позволили «армейцам» организовать рывок 11:3 и комфортно лидировать в счёте на старте первой десятиминутки. Показательно, что в самые тяжёлые минуты концовки матча именно 41-му номеру ЦСКА было доверена опека главного «злодея» — Василиса Спанулиса.

— Насколько принципиальны конкретно для вас матчи против «Олимпиакоса»? Факт опережения греков в турнирной таблице создавал дополнительное давление?
— Нет, турнирное положение не имело значения. Все прекрасно знают, что игры с «Олимпиакосом» для нас всегда особенные. Ажиотаж вокруг этих матчей присутствует, комментарии тут излишни. Это особый статус, не просто матч регулярного чемпионата.

— Домашняя арена «Олимпиакоса» буквально кипит по ходу встречи. Какие приёмы есть для того, чтобы абстрагироваться от шума?
— По предыдущим годам мы знаем, как здесь болеют за своих. При этом фактор трибун вряд ли можно назвать ключевым. Конечно, тяжело, когда на любое действие, решение судей или фол арена взрывается недовольным гулом. Но это естественно для Греции и для болельщиков «Олимпиакоса». Мы были к этому готовы.

— А к чему не были?
— Не знаю, честно. Можно говорить, что мы где-то потеряли концентрацию. Где-то соперник использовал преимущество в габаритах, которого у него было. Мы сами допустили несколько ненужных потерь и совершили промахи из выгодных ситуаций. Да, соперник победил, но это всё было в концовке, победа не досталась им легко. Забей мы ещё одну атаку в последние минуты, и всё могло бы измениться.

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— Какой был план на игру, учитывая отсутствие травмированных Андрея Воронцевича и Отелло Хантера?
— План против «Олимпиакоса» в принципе всегда один — остановить Спанулиса и Принтезиса. В этом матче Принтезис участия не принимал, а говорить о том, что мы полностью выключили Вассилиса, было бы неправдой. Другой вопрос, что у соперника очень здорово выглядел Джамел Маклин (25 очков. — Прим. «Чемпионата»), доставивший немало хлопот.

— Начало матча ЦСКА удалось. Вы были очень активны, но в какой-то момент словно выключились из игры. Что произошло?
— Таков был ход игры. Мы старались заиграть Нандо против Спанулиса или Уилла с Кайлом после смен. В третьей четверти мы достаточно хорошо использовали этот момент. Дальше почему-то перестали прибегать к этим взаимодействиям, промахнулись с дуги несколько раз, хотя бросали без сопротивления. С такими командами, как «Олимпиакос», когда борьба идёт очко в очко, любая атака может стать решающей. Так и получилось.

— Можно ли говорить об усталости во второй половине?
— Нет, никакой усталости. Говорить о ней точно не стану. У нас было достаточно времени на подготовку. Будем разбирать, анализировать. Впереди очень тяжёлый матч против «Химок», нужно готовиться к нему.

— ЦСКА против «Химок» — это особенный матч?
— Конечно! Это дерби, два клуба из России, будут играть в рамках Евролиги. Будет ажиотаж, шумиха — так, наверное, и должно быть, когда играют топовые клубы. Понятно, что мы получили обидное поражение в предыдущем туре, но к новой игре подойдём подготовленными и в полной концентрации.

— Вам всегда достаётся самая сложная задача по персональной опеке лидеров соперника. В матче против «Олимпиакоса» это был Вассилис Спанулис. В игре против «Химок», видимо, именно вам придётся защищаться против Алексея Шведа.
— Со Спанулисом я играл эпизодически. Кори Хиггинс справился, в принципе, со своей задачей. Но я убеждён, что во время разговоров про опеку таких игроков, как Спанулис или Швед, нельзя называть одну фамилию защитника. Работает вся команда, помогает друг другу. Как и в других матчах, фактор Шведа будет иметь большое влияние на итоговый результат. Понятно, что его нужно будет останавливать в первую очередь.

— ЦСКА победил «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Это даёт команде моральное преимущество?
— Нет, каждая игра — это новая история. «Химки» уверенно разобрались с «Эфесом» и находятся на подъёме. Мы играем дома, морально и физически готовы. Главное не терять концентрацию и показать, кто хозяин на площадке.

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