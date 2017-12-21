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01:54 (мск), источник: Р-Спорт

«Уникаха» обыграла «Барселону» в матче Евролиги

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт. Баскетболисты «Уникахи» нанесли гостевое поражение другому испанскому клубу «Барселоне» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в среду в Барселоне, закончилась с счетом 90:83 (26:24, 18:21, 22:19, 24:19) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал защитник «Уникахи» Неманья Недович, набравший 26 очков. Каталонская команда потерпела четвертое поражение подряд.

В параллельном матче итальянский «Милан» на своей площадке победил испанскую «Басконию» — 92:85 (27:25, 22:12, 27:21, 16:27).

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