Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Уникаха» обыграла «Барселону» в матче Евролиги
МОСКВА, 21 дек —
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МОСКВА, 21 дек —
Игра, прошедшая в среду в Барселоне, закончилась с счетом 90:83 (26:24, 18:21, 22:19, 24:19) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал защитник «Уникахи» Неманья Недович, набравший 26 очков. Каталонская команда потерпела четвертое поражение подряд.
В параллельном матче итальянский «Милан» на своей площадке победил испанскую «Басконию» — 92:85 (27:25, 22:12, 27:21, 16:27).