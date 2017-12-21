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00:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локо» экспериментирует, «Зенит» готовится к решающей игре

Обзор выступления российских команд в Еврокубке.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» 90:78 «Ульм»

Ещё несколько туров назад питерский «Зенит» шёл на втором месте в группе, наступал на пятки «Тофашу» и без видимых проблем должен был выходить в плей-офф. Но затем случился разгром в Италии от «Тренто», домашнее поражение от французского «АСВЕЛа» — и вот уже питерцы на краю пропасти, свалиться в которую означает оставить себя без Еврокубка на вторую половину сезона. Для клуба, стремящегося в Евролигу, — непозволительная роскошь.

Поэтому «Зенит» начал исправлять ситуацию, для начала — победил «Ульм». Команда Торстена Лейбената в межсезонье распродала в более серьёзные клубы почти всех своих лидеров, которые в прошлом сезоне превратили скромный немецкий клуб в грозу фаворитов. В этом году клуб из города, в котором родился Эйнштейн, плетётся в конце таблицы и уже ни на что не рассчитывает. Однако, фаворитов в лице «Тофаша» и «Гран-Канарии» всё же обыграл, а потому и сине-бело-голубым нужно было ответственно подойти к матчу с командой из подвала таблицы. Подопечные Василия Карасева это и сделали, решив исход в свою пользу в середине последней четверти.

Лучшими в составе «Зенита» стали Марко Симонович и Сергей Карасёв. Серб набрал 21 очко и сделал два подбора, ни разу не потеряв мяч, а россиянин отметился 17 очками, тремя подборами, результативной передачей и перехватом. Правда, добавил к этому ещё три потери.

Теперь у «Зенита» решающая битва за место в топ-16 в Турции против «Тофаша». Дома россияне выиграли, но всего два очка. На выезде будет сложно, но непобедимыми турки сейчас точно не выглядят.

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УНИКС 78:61 «Цедевита»

Куда лучше дела обстоят у казанского УНИКСа, который ещё тур назад обеспечил себе выход в следующую стадию турнира. Единственный вопрос заключается в том, с какого места — сейчас есть вероятность и на первое, и на четвёртое. Но в девятом туре казанцы обыграли прямого конкурента по турнирной таблице хорватскую «Цедевиту».

Хотя, несмотря на вроде бы уверенную победу, игра была очень неровной. Команда Димитриса Прифтиса разгромила гостей в стартовой четверти 22:9, а потом провалилась во второй. Единственная более-менее равная четверть — третья — лишь предваряла очередной провал, но на этот раз от «Цедевиты». 21:9 в последней четверти и место в таблице прямо под Солнцем, т.е. под «Дарушафакой». Причём у казанцев даже есть призрачный шанс обойти турецкий клуб, который в этом туре проиграл «Торино». Кстати, именно с итальянцами УНИКСу играть в последнем туре на выезде.

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«Бильбао» 69:91 «Локомотив-Кубань»

«Локо», как и УНИКС, уже давно всё решил, только краснодарцы пошли дальше — в прошлом туре гарантировали себе первое место в группе. А потому Саша Обрадович может в последних двух матчах Еврокубка поэкспериментировать с составом, как его душе угодно. Да и повод есть подходящий, ведь через день после встречи в Испании краснодарцам предстоит лететь на Урал играть в Кубке России. Поэтому в Бильбао «Локо» отправился интересным составом с тремя россиянами: Евгением Бабуриным, Денисом Левшиным и игроком «молодёжки» Тимофеем Герасимовым.

Но зато легионеры в этой встрече не подкачали. «Бильбао» смог сопротивляться гостям только в первой четверти, а затем стал планомерно отдавать инициативу. В последней «Локо» уже вроде бы и так вёл с двузначным преимуществом, но Квале, Элегар и Бэбб на всякий случай закрепили пройденный материал.

Как итог — уверенная победа краснодарцев, которые остаются одной из двух непобеждённых команд турнира. Другая такая команда — «Бавария» — чуть было в этом туре не уступила «Будучности», но вовремя смогла собраться и сделать 9:0. В последнем туре «Локомотив» дома сразится с «Партизаном», который уже потерял шансы на выход в следующую стадию.

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