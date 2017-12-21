Вяльцев: «Химкам» нужно успеть восстановиться к игре с ЦСКА за два дня

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду «Химки» дома обыграли «Анадолу Эфес» со счетом 86:68 в 13-м туре Евролиги, Вальцев набрал 12 очков. «Тяжелая игра, но слава богу, что выиграли. Отлично сегодня отыграли во второй половине встречи в защите, также не жадничали в атаке, отдавали друг другу пасы, очень много результативных передач сделали (23 передачи суммарно отдали все игроки “Химок” — прим. ТАСС). Надо продолжать в таком же духе, играть командно, не жадничать, а команда у нас очень талантливая», — сообщил Вяльцев.

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов в беседе с ТАСС высказал мнение, что подмосковная команда в матче «Анадолу Эфес» одержала первую уверенную победу в Евролиге нынешнего сезона.

«По счету можно так сказать, но я не думаю, что победа была уверенной, так как игра была тяжелой. По счету судить нельзя, у “Эфеса” очень хорошая команда с качественными исполнителями и сильным составом. У них сменился тренер, но я думаю, что команда выберется из ямы и покажет свою игру», — отметил Вяльцев.

22 декабря «Химки» сыграют в гостях с московским ЦСКА в матче Евролиги, 25 декабря проведут домашнюю встречу против испанской «Барселоны». «Тяжелая неделя предстоит, в пятницу уже игра с ЦСКА в Евролиге, через пять дней встречаемся с “Барселоной”. Никто не разграничивает матчи в Единой лиге ВТБ и матчи в Евролиге, для нас каждая игра важна и в каждом турнире нужны победы. Встреча с ЦСКА будет сложной, важно успеть восстановиться за два дня», — заключил собеседник ТАСС.