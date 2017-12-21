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ЦСКА проиграл греческому «Олимпиакосу» в матче Евролиги
ТАСС, 21 декабря. Московский ЦСКА уступил греческому «Олимпиакосу» со счетом 86:88 в гостевом матче баскетбольной Евролиги.
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ТАСС, 21 декабря. Московский ЦСКА уступил греческому «Олимпиакосу» со счетом 86:88 в гостевом матче баскетбольной Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал тяжелый форвард греческой команды Джамел Маклин, набравший 25 очков. В составе ЦСКА больше всего очков набрал разыгрывающий защитник Серхио Родригес (23).
ЦСКА лидирует в турнирной таблице с 10 победами в 13 матчах, «Олимпиакос» занимает второе место с восемью победами.
В следующем матче ЦСКА 22 декабря примет подмосковные «Химки».