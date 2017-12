Гонка в Мытищах: «Химки» победили «Эфес»

13-й тур регулярного чемпионата Евролига посвятила своей социальной программе One Team, в которой участвуют все команды. Живущие на два города и представляющие целый регион «Химки» ведут особо активную работу в этом направлении — в рамках One Team они сотрудничают с Центром реабилитации детей с ограниченными возможностями «Вера» в Химках и мытищинским детским домом. Во вторник послы One Team Энтони Гилл и Дмитрий Соколов приехали в Мытищи не только пообщаться с ребятами и принять участие в очередной тренировке, но и вручить воспитанникам детского дома новогодние подарки.