Гонка в Мытищах: «Химки» победили «Эфес»

Источник: Спорт-Экспресс

Надвигающиеся праздники не в силах отменить никакая декабрьская слякоть, и московский регион уже захватила новогодняя лихорадка. В среду она обернулась девятибалльными пробками на дорогах. Но те, кто в этот вечер приехал в Мытищи на баскетбол, вряд ли ушли домой разочарованными.

РУКА, СЕРДЦЕ И ДУША

13-й тур регулярного чемпионата Евролига посвятила своей социальной программе One Team, в которой участвуют все команды. Живущие на два города и представляющие целый регион «Химки» ведут особо активную работу в этом направлении — в рамках One Team они сотрудничают с Центром реабилитации детей с ограниченными возможностями «Вера» в Химках и мытищинским детским домом. Во вторник послы One Team Энтони Гилл и Дмитрий Соколов приехали в Мытищи не только пообщаться с ребятами и принять участие в очередной тренировке, но и вручить воспитанникам детского дома новогодние подарки.

Желто-синие на постоянной основе устраивают мастер-классы для юных спортсменов по всей Московской области. На этой неделе в гости к воспитанникам спортшколы олимпийского резерва в Мытищи приехал Малькольм Томас — американец раздал немало автографов и ответил на вопросы мальчишек и девчонок. А несколькими днями ранее ответ, но уже перед болельщиками, пришлось держать Георгиосу Барцокасу — греческий специалист провел традиционную встречу с владельцами сезонных абонементов, с которыми поговорил начистоту. Судя по наполненности арены, болельщики итогами разговора остались довольны.

В перерыве мини-матч под эгидой One Team провели две команды, составленные из детей. А затем развлечение для болельщиков превратилось в самый трогательный момент вечера. KissCam внезапно выхватила форварда сборной России и «Химок» Андрея Зубкова, которого в этот вечер не оказалось в заявке на матч. Но не одного — буквально в прямом эфире звездный баскетболист сделал своей девушке Дане предложение руки и сердца. Все как полагается, с преклонением колена, огромным букетом и красивым кольцом. Сюрприз удался.

Предматчевый перфоманс болельщиков «Химок» | Источник: Спорт-Экспресс

ДЕБЮТ ДЛЯ АТАМАНА

К тому моменту, как избранница форварда сборной России ответила ему «да», его партнеры успели уже провести на площадке 20 минут против турецкого «Эфеса». Соперник грозный, но при этом в последние месяцы испытывающий трудности. Перед отъездом в Россию стамбульцы обрели нового главного тренера — хорват Велимир Перасович, под началом которого команда неплохо провела прошлый сезон, отправлен в отставку.

Его преемник Эргин Атаман обнаружил «Эфес» на последнем месте в таблице Евролиги с тремя победами в 12 играх. Набор игроков у стамбульцев неплохой, но это именно набор — коллективом его назвать пока сложно. В числе заводил прежде всего нужно назвать хорвата Крунослава Симона, американцев Эррика Макколлума и Брайанта Данстона, словенца Зорана Драгича, поигравшего в том числе и за «Химки».

Первая половина матча показала и то, почему турецкий клуб сейчас пребывает на дне таблицы, так и то, что он далеко не безнадежен. Да, большую часть времени хозяева диктовали «Эфесу» ход игры. Тон игре задала первая же атака желто-синих, в которой Алексей Швед сбросил мяч на дугу Томасу, и тот попал издали. Стамбульцы порой действовали в обороне безалаберно, давали «Химкам» комбинировать и совершать открытые броски, в том числе дальние. К перерыву точными «трехами» в протоколе отметились шесть игроков хозяев.

Поэтому после первой четверти «Химки» вели «+7», а к середине второй после «трешки» Сергея Мони отрыв достиг 11 очков. И вот тут турки показали, что их рано списывать в утиль. Помогли им и сами хозяева, у которых совершенно разладилась атакующая игра — за пять минут перед перерывом желто-синие набрали всего пять очков при почти полном штиле у всех своих лидеров. Отрыв таял, как московский снег под ногами в нынешнем декабре.

В атаке Алексей ШВЕД | Источник: Спорт-Экспресс

БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Пару десятков лет назад у многих гоночных симуляторов была интересная особенность — как бы здорово ты ни ехал по трассе, но стоило чуть притормозить и соперники тут же возникали у тебя за спиной. Наверное, нечто подобное по ходу этой встречи испытали «Химки». Казалось бы, они отлично провели 15 минут. И вдруг раз — и «Эфес» уже в зеркале заднего вида. В третьей четверти игра снова стала равной и нервной.

При этом гости не совершали ничего сверхъестественного, делали то, что должны. Раз за разом собирали подборы на своем щите после промахов соперника, стали увереннее разыгрывать мяч. Неизвестно, сколько бы продолжалась эта бешеная гонка, но в начале последнего отрезка бенефис решил устроить Гилл. Всего за две с половиной минуты Энтони набрал восемь очков. К окончанию этого «Гилл-шоу» хозяева сумели вернуть себе те самые «+7». А когда Моня очередной трехой довел отрыв до 12 очков, появилась уверенность, что «Химки» отдать этот матч не имеют права.