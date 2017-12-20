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«Нижний Новгород» переиграл финский клуб «Катая» в матче Кубка Европы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек —
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек —
Встреча группы I, прошедшая в среду в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 84:75 (16:12, 22:23, 28:21, 18:19) в пользу хозяев. У победителей самым результативным на паркете был Стеван Еловац, набравший 19 очков.
В следующем матче турнира «Нижний Новгород» сыграет 10 января на выезде с турецким «Истанбулом ББ».