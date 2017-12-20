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21:48 (мск), источник: Р-Спорт

«Нижний Новгород» переиграл финский клуб «Катая» в матче Кубка Европы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — Р-Спорт. Баскетболисты «Нижнего Новгорода» на своем паркете переиграли финский клуб «Катая» в матче второго этапа Кубка Европы под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA).

Встреча группы I, прошедшая в среду в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 84:75 (16:12, 22:23, 28:21, 18:19) в пользу хозяев. У победителей самым результативным на паркете был Стеван Еловац, набравший 19 очков.

В следующем матче турнира «Нижний Новгород» сыграет 10 января на выезде с турецким «Истанбулом ББ».

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