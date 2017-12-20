Прицел на азиатский рынок корректирует время начала класико.
УНИКС обыграл «Цедевиту» в матче Кубка Европы
КАЗАНЬ, 20 дек —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
КАЗАНЬ, 20 дек —
Встреча, прошедшая в среду в Казани, завершилась со счетом 78:61 (22:9, 14:23, 21:20, 21:9) в пользу хозяев, которые обеспечили себе второе место в группе А. Самым результативным игроком матча стал Стефан Ласме из УНИКСа с 18 очками.
Заключительный матч в группе УНИКС проведет 26 декабря против итальянского «Торино».