УНИКС обыграл «Цедевиту» в матче Кубка Европы

Встреча, прошедшая в среду в Казани, завершилась со счетом 78:61 (22:9, 14:23, 21:20, 21:9) в пользу хозяев, которые обеспечили себе второе место в группе А. Самым результативным игроком матча стал Стефан Ласме из УНИКСа с 18 очками.