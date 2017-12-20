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21:28 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли на старте второго этапа Кубка ФИБА-Европа

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» неудачно стартовали во втором групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке первого тура группы К с датским клубом «Баккен Беарз» из Орхуса чемпионы Беларуси уступили гостям с минимальным отставанием — 85:86 (22:24, 19:22, 23:17, 21:23).

Самым результативным в составе «драконов» стал Крис Черапович, в активе которого 25 очков.

Свой следующий матч подопечные Александра Крутикова проведут 10 января в гостях у венгерского «Сольнока».

После финиша второго группового этапа в феврале 2018 года в плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов. Встречи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта, четвертьфиналы — 21 и 28 марта, полуфиналы — 11 и 18 апреля, обладатель Кубка ФИБА-Европа определится после двух решающих поединков, которые состоятся 25 апреля и 2 мая.

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