Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли на старте второго этапа Кубка ФИБА-Европа
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» неудачно стартовали во втором групповом этапе розыгрыша Кубка
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» неудачно стартовали во втором групповом этапе розыгрыша Кубка
В домашнем поединке первого тура группы К с датским клубом «Баккен Беарз» из Орхуса чемпионы Беларуси уступили гостям с минимальным отставанием — 85:86 (22:24, 19:22, 23:17, 21:23).
Самым результативным в составе «драконов» стал Крис Черапович, в активе которого 25 очков.
Свой следующий матч подопечные Александра Крутикова проведут 10 января в гостях у венгерского «Сольнока».
После финиша второго группового этапа в феврале 2018 года в