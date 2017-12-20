Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли на старте второго этапа Кубка ФИБА-Европа

В домашнем поединке первого тура группы К с датским клубом «Баккен Беарз» из Орхуса чемпионы Беларуси уступили гостям с минимальным отставанием — 85:86 (22:24, 19:22, 23:17, 21:23).

После финиша второго группового этапа в феврале 2018 года в плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов. Встречи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта, четвертьфиналы — 21 и 28 марта, полуфиналы — 11 и 18 апреля, обладатель Кубка ФИБА-Европа определится после двух решающих поединков, которые состоятся 25 апреля и 2 мая.