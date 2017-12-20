Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Баскетболистки «Надежды» победили польскую «Вислу» в матче Евролиги
МОСКВА, 20 дек —
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МОСКВА, 20 дек —
Встреча группы В, прошедшая в среду в Оренбурге, завершилась со счетом 67:61 (22:9, 18:20, 16:10, 11:22) в пользу хозяек. У победительниц лучшей на паркете была Сандра Игуеравиде, набравшая 15 очков.
В следующем матче турнира «Надежда» сыграет 4 января на выезде с итальянским «Скио».