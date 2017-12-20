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07:55 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграет с «Олимпиакосом» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 20 декабря. Два российских клуба проведут матчи 13-го тура баскетбольной Евролиги. ЦСКА сыграет в гостях с греческим «Олимпиакосом», а «Химки» примут турецкий «Анадолу Эфес».

Источник: РИА "Новости"

Последний раз ЦСКА и «Олимпиакос», которые сейчас занимают две первые строчки в Евролиге, встречались в Стамбуле в полуфинале турнира прошлого сезона. ЦСКА после первой четверти вел с разницей «+6», после второй — «+7», после третьей — «+4». Неплохо российский клуб начал и заключительную четверть, ему даже удалось увеличить отрыв, но затем «Олимпиакос» переломил ход поединка и выиграл со счетом 78:82.

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В «Финалах четырех» ЦСКА никогда не побеждал «Олимпиакос», майское поражение стало четвертым от греческой команды в решающей стадии Евролиги. Ранее московская команда дважды уступала «Олимпиакосу» в полуфиналах (2013, 2015), а также в финале в 2012 году. При этом ЦСКА имеет положительный баланс матчей против «Олимпиакоса»: 21 победа при 13 поражениях. Армейцы дважды обыграли команду из Пирея в регулярном чемпионате Евролиги.

ЦСКА подходит к принципиальной встрече с серией из четырех побед в Евролиге, хотя предыдущий матч получился противоречивым. Встреча с «Маккаби» из Тель-Авива стала самой результативной для команды в нынешнем розыгрыше (101:86), однако главный тренер Димитрис Итудис раскритиковал своих игроков, сказав, что они играли сами против себя. Вторую четверть ЦСКА провел почти безупречно — армейцы набрали 28 очков, практически не допуская потерь. Армейцы ушли вперед, но на стыке третьей и четвертой четвертей совершили 10 потерь.

Матч «Олимпиакос» — ЦСКА пройдет в греческом Пирее, начало — 22:00 мск.

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«Химки» сыграют с аутсайдером

«Химки» примут турецкий клуб «Анадолу Эфес», который замыкает таблицу Евролиги. Стамбульская команда проиграла два последних матча в турнире («Црвене Звезде» и «Басконии»), после чего главный тренер Велимир Перасович был отправлен в отставку. В гостевой встрече чемпионата Турции против «Истанбула» (58:84) командой руководил ассистент Перасовича Агусти Юлбе, после чего на должность был утвержден опытный Эргин Атаман. Это его третий приход в «Анадолу Эфес», он руководил командой с 1999 по 2001 и с 2008 по 2010 годы.

По словам главного тренера «Химок» Георгиоса Барцокаса, смена тренера соперника усложнит задачу для его команды. Греческий специалист подчеркнул, что последнее место «Эфеса» не должно стать поводом для недооценки соперника. Форвард «Химок» Тайлер Ханикатт, который выступал в «Анадолу Эфесе» в прошлом сезоне, считает, что пока соперник не показывает той игры, которую хотел бы. Это обусловлено травмами и большими изменениями в составе в целом.

В рамках Евролиги «Химки» и «Анадолу Эфес» раньше не встречались.

Матч «Химки» — «Анадолу Эфес» пройдет на «Арене Мытищи», начало в 20:00 мск.

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