Баскетболисты «Реала» обыграли «Валенсию» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая во вторник в Мадриде, завершилась со счетом 91:72 (24:18, 19:23, 21:17, 27:14) в пользу «Реала». В составе победителей 14 очков набрал Факундо Кампассо, а его одноклубник Трей Томпкинс сделал дабл-дабл — 12 очков и 11 подборов. У гостей 18 очками отметился Боян Дубльевич.