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01:19 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Реала» обыграли «Валенсию» в матче Евролиги

МОСКВА, 20 дек — Р-Спорт. Мадридский «Реал» дома победил «Валенсию» в матче 13-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Мадриде, завершилась со счетом 91:72 (24:18, 19:23, 21:17, 27:14) в пользу «Реала». В составе победителей 14 очков набрал Факундо Кампассо, а его одноклубник Трей Томпкинс сделал дабл-дабл — 12 очков и 11 подборов. У гостей 18 очками отметился Боян Дубльевич.

Результаты других матчей 13-го тура Евролиги, прошедших во вторник:

«Панатинаикос» (Греция) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 89:76 (25:21, 24:22, 18:13, 22:20),

«Жальгирис» (Литва) — «Бамберг» (Германия) — 88:84 (21:22, 29:27, 22:23, 16:12),

«Фенербахче» (Турция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 82:56 (17:11, 24:22, 21:9, 20:14).

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