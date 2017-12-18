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18 декабря, источник: Спорт-Экспресс

«Химки» и Московская область — одна команда

13-й тур Евролиги, в рамках которого «Химки» в среду 20 декабря в 20.00 начнут на «Арене Мытищи» матч против турецкого «Эфеса», станет не совсем обычным. Все игроки выйдут в майках, на которых не будут написаны их фамилии.

Источник: Спорт-Экспресс

НАРОДНАЯ КОМАНДА

Дело в том, что матчи в середине недели пройдут под эгидой One Team. «Одна команда», так переводится это название на русский — программа социальной ответственности Евролиги, основанная в 2012 году. Ее философия заключается в том, чтобы использовать баскетбол как реальный социальный инструмент, на котором строится взаимодействие команд не только с болельщиками, но и с обществом в целом, и с городами, где они базируются. В One Team участвуют все клубы не только главного турнира, но и Кубка Европы. При этом у каждого из них своя социальная программа — команды помогают людям с ограниченными возможностями и детям-сиротам, борются с дискриминацией, расизмом, наркоманией.

В этом отношении «Химки» особенно примечательны, ведь они представляют не отдельный город, а целый регион — Московскую область. И социальная ответственность у них тоже повышенная. Например, в нынешнем сезоне клуб включил в программу One Team не один, а сразу два объекта — центр реабилитации детей с ограниченными возможностями «Вера» собственно в Химках, а также детский дом в Мытищах, где команда проводит домашние встречи. Баскетболисты желто-синих трепетно относятся к социальным обязанностям — проводят мастер-классы, общаются с воспитанниками заведений. Например, совсем недавно Энтони Гилл, восстанавливавшийся после аппендицита, посетил детдом и поучаствовал в уроке баскетбола для детей.

А главный тренер команды Георгиос Барцокас только в воскресенье поучаствовал в традиционной встрече с владельцами клубных абонементов — такие на регулярной основе, пожалуй, проводят только «Химки». Греческий специалист пообщался с болельщиками и откровенно ответил на все вопросы.

Не будет преувеличением сказать, что подмосковный клуб входит в число самых социально активных в Евролиге. Помимо уже упомянутого шефства над детскими учреждениями, «Химки» активно работают со школами, причем не только спортивными, но и самыми обычными. Только за те два с половиной месяца, что идет нынешний сезон, желто-синие провели больше двух десятков мастер-классов по всей Московской области. С участием звезд из основного состава команды и молодых игроков из своей академии. Буквально на прошлой неделе Дмитрий Соколов познакомился с учениками школы в Куркине, а чуть ранее Стефан Маркович побывал в химкинском лицее № 7.

И многие из ребят, к которым в школу приезжали настоящие профессиональные спортсмены, потом приходят болеть за них на трибуны домашней арены в Химках и на матчи Евролиги в Мытищах. Это как раз и есть настоящее воплощение философии программы One Team. А «Химки» — народная команда.

«ЭФЕС» БЕЗ САБЛИ

Между прочим, тем, кто хочет попасть на матч в среду, уже стоит поторопиться — в последний раз «Химки» играли в Мытищах 30 ноября, после чего волей календаря взяли паузу почти на три недели. И поэтому зрительский интерес к матчу с «Эфесом» уже сейчас очень солидный, билеты уходят на ура. Многие уже планируют и последний поход на баскетбол европейского уровня в нынешнем году — уже в продаже билеты на встречу «Химок» и «Барселоны», которая состоится 29 декабря. Специальный новогодний подарок от клуба — выступление легенд русского рэпа из группы «Каста».

Кстати, те, кто окажется на трибунах «Арены Мытищи» 20 числа, смогут личным присутствием поздравить с днем рождения лидера команды и одну из главных звезд европейского баскетбола на данный момент. В прошедшую субботу Алексею Шведу исполнилось 29, и вряд ли команда планирует дарить ему галстук, как в старом анекдоте. Особенно после довольно обидного выездного поражения от испанской «Уникахи» в прошлом туре.

Тем более, что на этот раз соперник у «Химок» будет очень именитый, но которого при этом можно и нужно побеждать. 13-кратный чемпион Турции «Эфес» традиционно опасен для любого оппонента, но сейчас переживает не самые простые времена. На данный момент стамбульцы делят последнее место в регулярном чемпионате Евролиги с «Миланом», которого желто-синие обыграли в позапрошлом туре.

Более того, из-за неудовлетворительных результатов «Эфес» в субботу лишился главного тренера — руководство указало на дверь хорвату Велимиру Перасовичу, под руководством которого команда прошлой весной до пятого матча билась за место в «Финале четырех» с «Олимпиакосом». Пока стамбульцев готовит к играм испанец Агусти Хульбе.

Из игроков «Химок» с «Эфесом» в спортивном смысле слова лучше всех знаком Тайлер Ханикатт — американец вернулся в Подмосковье как раз из этой турецкой команды. Но при этом в лицо он узнает не так много соперников — состав стамбульцев сильно обновился в прошлое межсезонье. Из прежних лидеров остались центровой с армянским паспортом Брайант Данстон и поигравший в Краснодаре Деррик Браун. Из «Милана» пришли словенец Зоран Драгич и хорват Крунослав Симон, из «Бешикташа» — серб Владимир Штимац, из «Галатасарая» — американец Эррик Макколлум. И пока из этой неплохой компании не получается вылепить крепкую команду. Впрочем, смена тренера вполне может встряхнуть «Эфес», поэтому «Химкам» нужно быть начеку.

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