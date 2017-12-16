Баскетболисты «Црвены Звезды» обыграли «Валенсию» в Евролиге

Встреча, прошедшая в пятницу в Валенсии, завершилась со счетом 86:82 (26:22, 14:16, 16:25, 30:19) в пользу команды из Белграда. У «красно-белых» лучшим на паркете был Джеймс Фелдейн, набравший 26 очков, у хозяев 17 очков на свой счет записал Фернандо Сан Эметерио.