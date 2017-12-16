Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Баскетболисты «Црвены Звезды» обыграли «Валенсию» в Евролиге
МОСКВА, 16 дек —
МОСКВА, 16 дек —
Встреча, прошедшая в пятницу в Валенсии, завершилась со счетом 86:82 (26:22, 14:16, 16:25, 30:19) в пользу команды из Белграда. У «красно-белых» лучшим на паркете был Джеймс Фелдейн, набравший 26 очков, у хозяев 17 очков на свой счет записал Фернандо Сан Эметерио.
В другом матче дня греческий «Панатинаикос» на своем паркете в Афинах обыграл итальянский «Милан» со счетом 80:72 (14:23, 25:18, 25:16, 16:15). У победителей 20 очков набрал Кей Си Риверс, а у гостей самым результативным с 13 очками был Владимир Мицов.