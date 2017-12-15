Армейская сотня: ЦСКА сильнее «Маккаби»

ЦСКА — МАККАБИ — 101:86 (21:20, 28:14, 23:23, 29:29)

Ц: де Коло (26), Хиггинс (17), Родригез (15), Антонов (14), Хайнс (14);

М: Коул (24), Томас (14), Кохен (12).

Встречи армейцев с сильнейшим клубом Израиля давно стали классикой и Евролиги, и всего континентального баскетбола — с середины 70-х, когда начинается история их встреч, ЦСКА и «Маккаби» провели между собой уже четыре десятка матчей при почти равном количестве побед. Поэтому соперничество между ними не только принципиальное, но еще и очень упорное — это тоже немаловажно. При этом последняя победа тель-авивской команды на данный момент датирована 2014 годом — это памятный многим поклонникам баскетбола полуфинал Евролиги в Милане, когда красно-синие уступили одно очко и в результате оказались четвертыми, а «Маккаби» взял титул.

Но последующие сезоны для израильского клуба оказались не такими успешными. А последние два — и вовсе провальными. После чего прошлым летом в Тель-Авиве была затеяна перестройка ничуть не менее масштабная, как в СССР 80-х. Результатом стал симпатичный коллектив под управлением Невена Спахии, который в нынешней Евролиге выиграл семь матчей из 11-ти и идет четвертым.

СТАТУСНЫЙ МАТЧ

Если учесть, что ЦСКА сейчас возглавляет «регулярку», то это обеспечило матчу статус не только обладающего богатой историей, но и отличной турнирной интригой. И дало болельщикам, которые любят такие встречи, лишний повод собраться на трибунах «Мегаспорта». Клуб поспособствовал этому, устроив перед началом встречи автограф-сессию с легендарными баскетболистами прошлого и выступление известного ди-джея Уилли Уильяма.

Обе команды подошли к игре не без кадровых потерь. У армейцев достаточно давно не играет Лео Вестерманн, по несколько матчей из-за травм пропустили Андрей Воронцевич и Отелло Хантер. «Маккаби» же не привез в Москву одного из ключевых игроков нынешнего созыва Майкла Ролла. Который меньше месяца назад наделал шуму в гостевом матче с «Химками» и был в Мытищах одним из лучших на площадке.

В той игре, кстати, «Маккаби» показал свой типичный баскетбол образца нынешнего сезона — команда из Тель-Авива не стеснялась лезть под чужой щит за подборами, неплохо комбинировала, удачно задействовала миниатюрного Пьера Джексона, билась за каждый мяч. И неудивительно, что все игроки, которые провели на площадке больше 10 минут, завершили матч с положительным показателем «плюс-минус». В то же время, гости из Израиля тогда и ошибок наделали немало. В армейском штабе, несомненно, этот матч пристально изучили. Как и последовавшую за этим выездную встречу «Маккаби» с «Барселоной», где каталонцы выиграли с преимуществом в 22 очка.

НЕСЛОЖНАЯ ДРАМАТУРГИЯ

Драматургия у пятничной игры, если разобраться, вышла достаточно простой. Даже, быть может, неожиданно простой. В первой четверти команды присматривались друг к другу, пробовали на зуб, пытались, как в боксе, дергать оппонента — в одну сторону, в другую.

Второй матч Евролиги подряд на скамейке начал Нандо Де Коло, но выйдя на паркет в середине четверти, он стал ее едва ли не главным героем. Француз набрал восемь очков почти подряд, при этом собирал даже подборы в атаке. А завершилась первая 10-минутка забавным эпизодом — Виталий Фридзон после фола очень эмоционально попытался доказать арбитру его неправоту, на секунду забыв, что перед ним… девушка. Да, в составе бригады арбитров на игре ЦСКА оказалась представительница прекрасного пола. Но немка с говорящей фамилией Анна Пантер себя в обиду не дала.

А во второй четверти хозяева как-то буднично ушли в отрыв от соперника, совершив рывок 12:0. В эти минуты неподражаемы были Де Коло и Серхио Родригес, причем два плеймейкера работали в связке, по очереди ассистируя друг другу. Когда Де Коло ушел отдохнуть, испанец продолжил «жечь» на пару уже с Кори Хиггинсом.

«Маккаби» же в эти минуты выглядел жалко — у израильского клуба ничего не получалось в атаке, за семь минут гости набрали четыре очка. Молчали лидеры — Джексон впервые попал в кольцо на 17-й минуте матча, после шести неудачных попыток, у Дешона Томаса результативность была немногим выше. Ничего удивительного, что к перерыву ЦСКА вел «+15».

ВИДИМОСТЬ ИНТРИГИ

Вернувшись на площадку, красно-синие продолжали действовать очень раскованно. Родригес и Де Коло штамповали результативные передачи, создавая шансы в атаке себе и партнерам. ЦСКА атаковал очень эффективно с любых позиций. Героем в эти минуты стал Семен Антонов, который не только привычно отрабатывал в обороне, но и за неполных шесть минут набрал девять очков. За две минуты до конца третьей четверти перевес хозяев достиг 20 очков.

Но «Маккаби», что было легко предсказать, улучил момент и попытался перехватить инициативу. Армейцы совершили три потери подряд, что позволило израильтянам рвануть вперед — 7:0. И очень важным психологическим моментом стал перехват Никиты Курбанова, который после него еще и «поставил» через Артема Параховского.

Но «Маккаби» все-таки умудрился прибрать нити игры к рукам, и эти нити оказались у Норриса Коула — между прочим, двукратного чемпиона НБА в составе «Майами». Он и забивал, и ассистировал партнерам, а отставание гостей в какой-то момент сократилось до «-7». Впрочем, Коулу удалось создать не реальную интригу, а лишь ее видимость.

И это не только вина его бледно смотревшихся одноклубников, но и заслуга ЦСКА — армейцы в очередной раз очень здорово играли в нападении, и сразу пятеро из них набрали больше 10 очков. Дальними попаданиями в решающие моменты порадовали зрителей Антонов и Родригес, оформивший дабл-дабл. И даже когда на последней минуте отрыв сократился до шести очков, Димитрис Итудис в тайм-ауте был спокоен и деловито обсуждал с командой предстоящую атаку.