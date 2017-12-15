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22:47 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил «Маккаби» в матче Евролиги

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл израильский «Маккаби» из Тель-Авива со счетом 101:86 в домашнем матче баскетбольной Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Маккаби» Коул Норрис, набравший 24 очка. В составе ЦСКА больше всего очков набрал атакующий защитник Нандо де Коло (23).

ЦСКА лидирует в Евролиге с десятью победами в 12 матчах. «Маккаби» занимает четвертое место с семью победами.

В следующем матче 19 декабря «Маккаби» встретится в гостях с греческим «Панатинаикосом», ЦСКА 20 декабря на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом».

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