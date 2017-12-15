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01:41 (мск), источник: Р-Спорт

«Реал» победил «Барселону» в матче Евролиги

МОСКВА, 15 дек — Р-Спорт. Мадридский «Реал» обыграл дома «Барселону» в матче 12-го раунда регулярного сезона баскетбольной Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг в Мадриде, завершилась со счетом 87:75 (15:15, 25:23, 28:14, 19:23) в пользу «Реала». В составе победителей 16 очков набрал Лука Дончич. У проигравших 12 баллами отметился Анте Томич.

«Реал» с шестью победами в 12 матчах занимает восьмое место в Евролиге, «Барселона» (4 победы, 8 поражений) находится на 12-й строчке.

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