Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Реал» победил «Барселону» в матче Евролиги
МОСКВА, 15 дек —
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МОСКВА, 15 дек —
Встреча, прошедшая в четверг в Мадриде, завершилась со счетом 87:75 (15:15, 25:23, 28:14, 19:23) в пользу «Реала». В составе победителей 16 очков набрал Лука Дончич. У проигравших 12 баллами отметился Анте Томич.
«Реал» с шестью победами в 12 матчах занимает восьмое место в Евролиге, «Барселона» (4 победы, 8 поражений) находится на 12-й строчке.