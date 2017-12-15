ЦСКА сыграет с «Маккаби» в матче Евролиги

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«Маккаби» — один из самых титулованных клубов Европы, который шесть раз завоевывал Кубок европейских чемпионов, четырежды победив в современной истории Евролиги. Последний титул «Маккаби» датирован 2014 годом, когда команду тренировал бывший наставник сборной России Дэвид Блатт. После отъезда Блатта в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) дела у «Маккаби» шли не лучшим образом — команда трижды подряд проиграла в полуфинале чемпионата Израиля, не сумев два последних сезона пробиться и в восьмерку лучших команд Евролиги.

Прошлым летом тренерской чехарде был положен конец, «Маккаби» возглавил 55-летний хорватский специалист Невен Спахия, который в 2010 году выиграл Кубок Европы с испанской «Валенсией», а в 2007-м привел «Маккаби» к титулу чемпиона Израиля. Однако в Евролиге 10 лет назад «Маккаби» в ¼ финала проиграл ЦСКА, этот результат был признан провалом, и Спахия работы лишился.

Полностью обновленный «Маккаби»

Сейчас Спахия сумел вернуть полностью обновившему состав «Маккаби» былую силу. Команда успешно выступает как в Евролиге, где вновь претендует на четвертьфинал, так и в чемпионате Израиля, проиграв лишь один матч из десяти.

Месяц назад «Маккаби» в Мытищах обыграл другого российского участника Лиги Европы «Химки» (77:69), однако следующий домашний матч израильтяне проиграли испанской «Барселоне», после чего на своей площадке обыграли литовский «Жальгирис» и испанскую «Валенсию».

ЦСКА три предыдущих матча Евролиги выиграл, в 11 матчах потерпев всего два поражения. При этом армейцы продолжают идти без поражений в Единой лиге ВТБ, победив во всех девяти матчах. Наставник ЦСКА Димитрис Итудис в составе соперника отметил высокий темп игры — у «Маккаби» быстрые и атлетичные игроки, которые хорошо мотивированы.