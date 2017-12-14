Баскетболистки «Енисея» обыграли «Намюр» в 1-м матче первого раунда плей-офф КЕ

Встреча, прошедшая в четверг в Красноярске, завершилась со счетом 69:58 (21:18, 15:12, 22:14, 11:14) в пользу хозяек. У победительниц Джасинта Монро оформила дабл-дабл (14 очков + 11 подборов), а также по 14 очков набрали Наталья Доровских и Шеннон Маккаллум.