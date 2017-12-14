Самый титулованный тренер в истории "Спартака" подводит итоги года для красно-белых и выделяет главные события.
Баскетболистки «Енисея» обыграли «Намюр» в 1-м матче первого раунда плей-офф КЕ
МОСКВА, 14 дек —
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МОСКВА, 14 дек —
Встреча, прошедшая в четверг в Красноярске, завершилась со счетом 69:58 (21:18, 15:12, 22:14, 11:14) в пользу хозяек. У победительниц Джасинта Монро оформила
Ответный матч команд пройдет в Бельгии 21 декабря.