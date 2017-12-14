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01:42 (мск), источник: ТАСС

«Химки» сыграют с «Уникахой» в матче Евролиги

ТАСС, 14 декабря. Российский клуб «Химки» сыграет в гостях с испанской «Уникахой» в матче 12-го тура баскетбольной Евролиги. Соперник подмосковной команды занимает последнее место среди 16 команд лиги.

Источник: ИТАР-ТАСС

Как и «Химки», «Уникаха» вернулась в Евролигу спустя один сезон, однако выступает пока неудачно. В 11 сыгранных матчах «Уникаха» победила лишь трижды, потерпев поражения в пяти предыдущих встречах.

«Уникаха» стала участником нынешней Евролиги, завоевав в прошлом сезоне Кубок Европы, хотя ранее регулярно выступала в главном еврокубке, добираясь до стадии «топ-16». В финале Кубка Европы «Уникаха» победила соотечественников из «Валенсии», которая, в свою очередь, в четвертьфинале выбила из борьбы «Химки». При этом в чемпионате Испании прошлого сезона «Уникаха» добралась до полуфинала.

Однако новый сезон «Уникаха», пусть и стартовала с победы над чемпионом Евролиги «Фенербахче», проводит неудачно, в национальном первенстве занимая восьмое место, в 11 турах одержав лишь шесть побед. Команда сохранила тренера Хоана Пласу, который ранее работал в «Реале», завоевав с Королевским клубом 10 лет назад Кубок УЛЕБ.

«Химки» на шестом месте

Подмосковный клуб двумя победами над германским «Бамбергом» и итальянским «Миланом» упрочил свое положение в первой восьмерке, претендуя на путевку в ¼ финала. После трех поражений в Единой лиге ВТБ «Химки» сумели победить и в национальном турнире, в воскресенье обыграв в овертайме «Нижний Новгород» — 90:87.

Наставник «Химок» Георгиос Барцокас попытался уберечь своих баскетболистов от недооценки соперника, отметив, что «Уникаха», несмотря на поражения, в каждом матче боролась достойно, даже с грандами европейского баскетбола. К тому же «Уникаха» в последнем матче чемпионата Испании разгромила «Сарагосу» 102:77, вернув себе вкус побед.

Матч «Уникаха» — «Химки» пройдет на арене имени Хосе Марии Мартина Карпены в Малаге, начало — 22:00 мск.

В пятницу свой матч 12-го тура проведет ЦСКА, который на своей площадке сыграет с израильским «Маккаби» из Тель-Авива.

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