Бывший нападающий «Фиорентины», «Ромы» и сборной Аргентины — о том, как не любил футбол, просил врача ампутировать ему ноги и мочился в постель
Баскетболистки курского «Динамо» обыграли «Кастор Брейн» в Евролиге
МОСКВА, 14 дек —
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МОСКВА, 14 дек —
Встреча группы А, состоявшаяся в Бельгии, завершилась со счетом 72:60 (28:9, 8:18, 16:14, 20:19) в пользу гостей, в составе которых 20 очков набрала Эпифания Принс. У хозяек 30 очков записала себе в актив Анете Штейнберга.
«Динамо» 20 декабря сыграет в гостях с французским клубом ЕСБВА.