Баскетболистки курского «Динамо» обыграли «Кастор Брейн» в Евролиге

Встреча группы А, состоявшаяся в Бельгии, завершилась со счетом 72:60 (28:9, 8:18, 16:14, 20:19) в пользу гостей, в составе которых 20 очков набрала Эпифания Принс. У хозяек 30 очков записала себе в актив Анете Штейнберга.