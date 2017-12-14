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00:55 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки курского «Динамо» обыграли «Кастор Брейн» в Евролиге

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт. Курское «Динамо» нанесло поражение бельгийскому клубу «Кастор Брейн» в матче группового этапа баскетбольной Евролиги, продлив победную серию в турнире до восьми игр.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы А, состоявшаяся в Бельгии, завершилась со счетом 72:60 (28:9, 8:18, 16:14, 20:19) в пользу гостей, в составе которых 20 очков набрала Эпифания Принс. У хозяек 30 очков записала себе в актив Анете Штейнберга.

«Динамо» 20 декабря сыграет в гостях с французским клубом ЕСБВА.

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